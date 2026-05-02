في أجواء عائلية هادئة.. تميم يونس يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

احتفل الفنان تميم يونس بحفل زفافه اليوم على فتاة من خارج الوسط الفني، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.





ويُذكر أن تميم يونس قدم خلال موسم رمضان 2026 برنامج الكاميرا الخفية، الذي استضاف خلاله عددًا من نجوم الفن، من بينهم هدى الإتربي ، غادة إبراهيم ، احمد العوضي، ومحمد أنور، وحقق البرنامج تفاعلًا واسعًا وقت عرضه.

وكان شارك تميم يونس في فيلم «الشاطر» عام 2025 بطولة أمير كرارة، والذي دارت أحداثه في إطار كوميدي أكشن حول دوبلير يتورط في سلسلة من الأحداث بعد اختفاء شقيقه، وشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم هنا الزاهد، ومصطفى غريب، وخالد الصاوي.