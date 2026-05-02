سقوط لص يسرق أسلاك الكهرباء من الشقق بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مقيد بعمود إنارة بإحدى المناطق السكنية بالجيزة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 إبريل المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر من (فردى أمن بإحدى الشركات الإنشائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) بقيامهما بضبط (عاطل – مقيم بالجيزة) حال قيامه بسرقة أسلاك كهربائية من إحدى الشقق السكنية غير مأهولة بالسكان "تحت التشطيب" من موقع عملهما بدائرة القسم وقاموا بتقييده بأحد أعمدة الإنارة وتصويره خشية هروبه وتسليمه عقب ذلك لقسم الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

وبمواجهة الأخير إعترف بإرتكابه الواقعة وأن المضبوطات التى بحوزته قام بسرقتها من أحد الشقق بعد كسره الباب.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.