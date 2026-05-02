صحة النواب تحذر: يجب مواجهة الترويج لفوضى نظام الطيبات

علّقت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على الجدل المثار حول ما يُعرف بـ"نظام الطيبات" الذي دعا إليه الطبيب الراحل ضياء العوضي، مؤكدة أن أي طرح صحي يجب أن يستند إلى أسس علمية واضحة وأبحاث موثقة.

نظام الطيبات والخروج عن المعايير العلمية

وقالت “سعيد” ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” ـ إن الله منح الإنسان العقل والعلم، مشددة على احترامها الكامل للطرح العلمي القائم على دراسات مثبتة، موضحة أن أي خروج عن المعايير العلمية المتعارف عليها دون سند بحثي يعد اجتهادًا شخصيًا لا يجوز تعميمه على المواطنين.

وأضافت أن المسار الطبيعي لأي عالم هو تقديم أفكار جديدة ثم العمل على إثباتها من خلال البحث العلمي فقط، مؤكدة أن ما دون ذلك يمثل حالة من الفوضى غير المبررة، يجب التصدي لها عبر التوعية المجتمعية.

وأشارت إلى أن مواجهة مثل هذه الظواهر كان يجب أن تتم من خلال مناظرات علمية حقيقية بين المتخصصين، لافتة إلى أن التأخر في ذلك سمح بانتشار معلومات قد تضر بالصحة العامة.

مواجهة فوضى الآراء الطبية

وانتقدت عضو لجنة الصحة أداء بعض وسائل الإعلام، قائلة إنه كان من الأفضل عرض الرأي والرأي الآخر، مع الاستعانة بجهات علمية موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، إلى جانب آراء الأطباء والخبراء المختصين.

وأكدت أن ما يحدث يمثل "ناقوس خطر"، مشددة على ضرورة تنظيم من يخرج لتقديم نصائح طبية للجمهور، وفرض رقابة صارمة على هذا المجال لحماية صحة المواطنين.