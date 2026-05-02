قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبادات الأشهر الحرم .. صيام عاشوراء ويوم عرفة أهمها
ضياء العوضي صح ولا غلط .. طبيب عالمي يكشف الحقيقة | وهؤلاء أبرز ضحايا نظام الطيبات
تفاصيل حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
وزير الطاقة الإسرائيلي يحذر إيران: إما أن تخضعوا للإملاءات أو ستسحقون
محمد صلاح يفاجئ جماهير ليفربول قبل نهاية الموسم الحالي .. ماذا حدث؟
لأول مرة منذ حرب الخليج .. الكويت لم تصدر أي برميل نفط في أبريل
توروب يترقب موقف ياسر إبراهيم قبل مواجهة إنبي
أمطار رعدية .. 4 نصائح من الأرصاد لمواجهة تقلبات الساعات القادمة
رئيس شعبة الدواجن : صلاحية هياكل الفراخ 3 أيام .. وما دون ذلك مخالف للقانون
طائرة الأهلي تكتب التاريخ.. إنجاز غير مسبوق بالعلامة الكاملة للرجال والسيدات
صدمة عمرو أديب من أزمة ضياء العوضي : الأعجب ليس الادعاء .. بل انهيار الوعي
بالارقام.. شوبير يرد على متقدي الكابتن محمود الخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

محمد صلاح يفاجئ جماهير ليفربول قبل نهاية الموسم الحالي .. ماذا حدث؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

أثار النجم المصري محمد صلاح حالة من التفاؤل بين جماهير ليفربول، بعدما قدّم مؤشرًا إيجابيًا بشأن تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وذلك قبل المواجهات الحاسمة في نهاية الموسم.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس، والتي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث اضطر لمغادرة الملعب قبل نهاية اللقاء. 

هذه الإصابة أثارت قلق الجماهير والجهاز الفني، خاصة في ظل ضيق الوقت المتبقي من الموسم واقتراب رحيل اللاعب عن الفريق.

تفاصيل إصابة محمد صلاح 

نشر نادي ليفربول بيانًا عبر موقعه الرسمي بشأن تفاصيل إصابة صلاح جاء فيه: "يؤكد نادي ليفربول أن محمد صلاح من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة مجددًا قبل نهاية هذا الموسم".

وأكمل البيان: "قد تأكد الآن أن الإصابة التي أدت إلى خروجه من الملعب هي إصابة عضلية طفيفة".

وأتم: "ومع ذلك، من المتوقع أن يعود صلاح إلى الملاعب قبل نهاية موسم 2025-2026 ورحيله عن الريدز هذا الصيف".

كما أعلن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب المصري أنها إصابة في أوتار الركبة.

بيان ليفربول أعاد بعض الطمأنينة لجماهير الريدز، لكنه لم يحسم بشكل كامل موعد عودته للمباريات.

محمد صلاح يفاجئ جماهير ليفربول

في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا، نشر صلاح صورة عبر حسابه على “إنستجرام” أثناء خوضه تدريبات فردية على أرض الملعب، حيث بدا في حالة بدنية جيدة، ما اعتبره كثيرون إشارة إيجابية على تعافيه السريع واستعداده للعودة قريبًا.

ورغم هذا التطور، تشير التوقعات إلى غياب صلاح عن المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب “أولد ترافورد”، كما قد يغيب أيضًا عن لقاء تشيلسي.

في المقابل، تبدو فرص لحاقه بالمباراتين الأخيرتين أمام أستون فيلا وبرينتفورد قائمة، خاصة إذا استمر في التعافي بنفس الوتيرة الحالية.

وتأتي هذه التطورات في وقت حاسم بالنسبة لصلاح، الذي يستعد لتوديع ليفربول بعد مسيرة حافلة، ما يزيد من أهمية عودته قبل نهاية الموسم، سواء لمساعدة الفريق في مبارياته الأخيرة أو لتقديم وداع يليق بما قدمه للنادي وجماهيره.

محمد صلاح أخبار محمد صلاح إصابة محمد صلاح ليفربول موعد عودة محمد صلاح الدوري الانجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً الأحد بالمدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل الآن

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

ترشيحاتنا

مؤتمر “القانون والطاقة”

الصليب الأحمر : استهداف البنية التحتية للطاقة في النزاعات يهدد حياة المدنيين

مؤتمر “القانون والطاقة

مسؤول الشراكات الدولية بجامعة إسيكس: نسعى لتعزيز التعاون مع جامعة عين شمس

جانب من المؤتمر

عميد حقوق عين شمس : دراسة قضايا الطاقة من منظور قانوني يدعم جهود التنمية

بالصور

ضياء العوضي صح ولا غلط .. طبيب عالمي يكشف الحقيقة | وهؤلاء أبرز ضحايا نظام الطيبات

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

طريقة عمل الكريب سوزيت .. حلوى فرنسي فاخرة

طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر
طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر
طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

سباق سيارات باها 2026
سباق سيارات باها 2026
سباق سيارات باها 2026

مفاجأة.. كثرة الضحك تعالج مشاكل الجهاز الهضمي

الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء

فيديو

سباق سيارات باها 2026

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

احمد السقا وعماد زيادة

منهم أحمد السقا .. نجوم الفن يواسون حمدي الميرغني في عزاء والده

ظواهر فلكية خلال مايو

القمر الأزرق .. سماء مصر تشهد ظواهر فلكية بديعة في مايو 2026

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد