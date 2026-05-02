محمد صلاح يفاجئ جماهير ليفربول قبل نهاية الموسم الحالي .. ماذا حدث؟

أثار النجم المصري محمد صلاح حالة من التفاؤل بين جماهير ليفربول، بعدما قدّم مؤشرًا إيجابيًا بشأن تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وذلك قبل المواجهات الحاسمة في نهاية الموسم.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس، والتي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث اضطر لمغادرة الملعب قبل نهاية اللقاء.

هذه الإصابة أثارت قلق الجماهير والجهاز الفني، خاصة في ظل ضيق الوقت المتبقي من الموسم واقتراب رحيل اللاعب عن الفريق.

تفاصيل إصابة محمد صلاح

نشر نادي ليفربول بيانًا عبر موقعه الرسمي بشأن تفاصيل إصابة صلاح جاء فيه: "يؤكد نادي ليفربول أن محمد صلاح من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة مجددًا قبل نهاية هذا الموسم".

وأكمل البيان: "قد تأكد الآن أن الإصابة التي أدت إلى خروجه من الملعب هي إصابة عضلية طفيفة".

وأتم: "ومع ذلك، من المتوقع أن يعود صلاح إلى الملاعب قبل نهاية موسم 2025-2026 ورحيله عن الريدز هذا الصيف".

كما أعلن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب المصري أنها إصابة في أوتار الركبة.

بيان ليفربول أعاد بعض الطمأنينة لجماهير الريدز، لكنه لم يحسم بشكل كامل موعد عودته للمباريات.

محمد صلاح يفاجئ جماهير ليفربول

في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا، نشر صلاح صورة عبر حسابه على “إنستجرام” أثناء خوضه تدريبات فردية على أرض الملعب، حيث بدا في حالة بدنية جيدة، ما اعتبره كثيرون إشارة إيجابية على تعافيه السريع واستعداده للعودة قريبًا.

ورغم هذا التطور، تشير التوقعات إلى غياب صلاح عن المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب “أولد ترافورد”، كما قد يغيب أيضًا عن لقاء تشيلسي.

في المقابل، تبدو فرص لحاقه بالمباراتين الأخيرتين أمام أستون فيلا وبرينتفورد قائمة، خاصة إذا استمر في التعافي بنفس الوتيرة الحالية.

وتأتي هذه التطورات في وقت حاسم بالنسبة لصلاح، الذي يستعد لتوديع ليفربول بعد مسيرة حافلة، ما يزيد من أهمية عودته قبل نهاية الموسم، سواء لمساعدة الفريق في مبارياته الأخيرة أو لتقديم وداع يليق بما قدمه للنادي وجماهيره.