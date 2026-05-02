العمل معك شرف عظيم.. كلوب يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح

وجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول السابق، رسالة مؤثرة الدولي المصري محمد صلاح بعد إعلان الأخير رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وقال كلوب خلال حديثه مع جيرارد: “أسطورتين يجتمعون سويًا؛ جيرارد تعلم مقدار حبي لك، محمد؛ العمل معك كان شرف عظيم؛ ربما ليس في كل دقيقة عملناها سويًا (يمزح)”.

وتابع: “ولكن في أغلب الأوقات كان هذا شرف عظيم، تتذكر عندما انضممت قلت لك دعنا نصنع قصة خاصة وعندما نرى بعض بعد 15-20 سنة نبتسم ونتحدث عن الذكريات”.

واختتم: “أبتسم دائمًا عندما أتذكر الذكريات سويًا، أنا سعيد لكوني جزء من رحلتك العظيمة، كل التوفيق لك في السنوات الجميلة المتبقية لك في مسيرتك، استمتع .. أراك لاحقًا”.