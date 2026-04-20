فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا
مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم: ماتصدقوش السوشيال ميديا
سعر الذهب اليوم 20 أبريل 2026 في مصر .. عيار 21 بيعا وشراء
توافق بين واشنطن والقاهرة| مستشار الرئيس الأمريكي يؤكد السعي مع مصر لحل أزمة السودان
موعد مباراة الأهلي السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا 2026
مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات
غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته
التجسس لصالح إيران .. اعتقال إسرائيليين زورا وثائق استخباراتية عن تل أبيب وطهران
تعرف علي الفرق المتأهله لنصف نهائي بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة
حظر السفر ووقف التموين | احذر الامتناع عن النفقة يحرمك كل هذه الخدمات
هل يجوز قراءة الآيات من الموبايل خلال أداء صلاة الفرض؟.. أمين الإفتاء يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

170 مليون يورو.. هل يتولى يورجن كلوب تدريب ريال مدريد؟

كلوب
كلوب
أحمد أيمن

كشفت تقارير صحفية عن شروط وضعها المدرب الألماني يورجن كلوب للموافقة على تولي القيادة الفنية لفريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، في ظل بحث النادي عن مدرب جديد لخلافة ألفارو أربيلوا.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، فإن كلوب، الذي يشغل حاليا دورا إداريا داخل مجموعة ريد بول، لا يمانع العودة إلى التدريب عبر بوابة النادي الملكي، رغم وجود أنباء تربطه بإمكانية تدريب منتخب ألمانيا. 

شروط كلوب لتولي ريال مدريد 

حدّد المدرب الألماني مجموعة من المطالب الأساسية قبل الموافقة على المهمة، أبرزها تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات القوية، حيث يرغب في استثمار ما لا يقل عن 170 مليون يورو لإعادة بناء التشكيلة بما يتناسب مع طموحاته الفنية. 

ويأتي على رأس الأسماء التي يسعى كلوب لضمها، المدافع نيكو شلوتربيك لاعب بوروسيا دورتموند، إذ يرى أنه قادر على حل الأزمات الدفاعية التي يعاني منها ريال مدريد، بفضل قوته البدنية وقدراته القيادية داخل الملعب. 

كما وضع كلوب لاعب الوسط رودري، نجم مانشستر سيتي، ضمن أولوياته، لرغبته في امتلاك عنصر يضبط إيقاع اللعب ويمنح الفريق التوازن المطلوب في خط الوسط. 

أما الصفقة الثالثة التي يطمح لإتمامها، فهي التعاقد مع الجناح الشاب كينان يلدز لاعب يوفنتوس، والذي يتمتع بموهبة كبيرة وقدرة على صناعة الفارق هجوميا، رغم أن ضمه قد يتطلب مبلغا ماليا ضخما يصل إلى نحو 70 مليون يورو. 

وفي سياق متصل، حظي كلوب بدعم بعض الأسماء في الوسط الرياضي، حيث اعتبر المدرب الألماني السابق فيليكس ماجات أنه الخيار الأنسب لقيادة ريال مدريد، مشيرا إلى خبرته الكبيرة وقدرته على إدارة النجوم والتعامل مع الضغوط داخل غرفة الملابس. 

وتعكس هذه الشروط رؤية كلوب في بناء فريق قوي قادر على المنافسة محليا وأوروبيا، إذ يسعى إلى إحداث تغيير شامل في عناصر الفريق، بما يضمن عودة ريال مدريد إلى الهيمنة على البطولات الكبرى في حال توليه المهمة.

هل يتم إقالة آربيلوا من ريال مدريد؟

رد ألفاروا آربيلوا، مدرب ريال مدريد، بشأن شائعات إقالته من تدريب المرينجي، خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع النتائج، والتي كان آخرها الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ.

جاء هذا خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد وديبورتيفو آلافيس، غدًا في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وأضاف: "الإجابة ستكون دائمًا واحدة: لا أشعر بالقلق حيال مستقبلي إطلاقًا. كل ما يشغلني هو هذه المباريات السبع، وخاصة مباراة الغد. هذا هو كل ما يشغل بالي، وهو كل ما يهم ريال مدريد".

وأكمل: "هناك سبع مباريات أخرى أكثر مما يبدو. حياتنا تعتمد عليها، وعلينا أن نُظهر غداً أهمية تلك المباراة لفريقنا".

ويحتل ريال مدريد حاليًا وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 70 نقطة، بفارق 9 نقاط عن صدارة آرسنال.

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

اجازة 25 أبريل

السبت أم الخميس؟..موعد إجازة 25 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

هاني شاكر

ادعوا له.. المهن الموسيقية تعلن مفاجأة بشأن حالة هاني شاكر| فيديو

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: المعاملات تظهر أخلاق الناس ومدى تسمكهم بقيم الدين

الراتب الشهري

هل المرتب عليه زكاة؟.. عضو الأزهر للفتوى: إذا توافرت فيه هذه الشروط

دورة "الإرشاد الأسري"

بمشاركة وفود 11 دولة.. انطلاق دورة الإرشاد الأسري للباحثين بأكاديمية الأزهر

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

عمرو عاطف : حورية فرغلي تقدم استعراضات كثيرة في سندريلا رادوبي

مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

