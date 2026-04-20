170 مليون يورو.. هل يتولى يورجن كلوب تدريب ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية عن شروط وضعها المدرب الألماني يورجن كلوب للموافقة على تولي القيادة الفنية لفريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، في ظل بحث النادي عن مدرب جديد لخلافة ألفارو أربيلوا.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، فإن كلوب، الذي يشغل حاليا دورا إداريا داخل مجموعة ريد بول، لا يمانع العودة إلى التدريب عبر بوابة النادي الملكي، رغم وجود أنباء تربطه بإمكانية تدريب منتخب ألمانيا.

شروط كلوب لتولي ريال مدريد

حدّد المدرب الألماني مجموعة من المطالب الأساسية قبل الموافقة على المهمة، أبرزها تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات القوية، حيث يرغب في استثمار ما لا يقل عن 170 مليون يورو لإعادة بناء التشكيلة بما يتناسب مع طموحاته الفنية.

ويأتي على رأس الأسماء التي يسعى كلوب لضمها، المدافع نيكو شلوتربيك لاعب بوروسيا دورتموند، إذ يرى أنه قادر على حل الأزمات الدفاعية التي يعاني منها ريال مدريد، بفضل قوته البدنية وقدراته القيادية داخل الملعب.

كما وضع كلوب لاعب الوسط رودري، نجم مانشستر سيتي، ضمن أولوياته، لرغبته في امتلاك عنصر يضبط إيقاع اللعب ويمنح الفريق التوازن المطلوب في خط الوسط.

أما الصفقة الثالثة التي يطمح لإتمامها، فهي التعاقد مع الجناح الشاب كينان يلدز لاعب يوفنتوس، والذي يتمتع بموهبة كبيرة وقدرة على صناعة الفارق هجوميا، رغم أن ضمه قد يتطلب مبلغا ماليا ضخما يصل إلى نحو 70 مليون يورو.

وفي سياق متصل، حظي كلوب بدعم بعض الأسماء في الوسط الرياضي، حيث اعتبر المدرب الألماني السابق فيليكس ماجات أنه الخيار الأنسب لقيادة ريال مدريد، مشيرا إلى خبرته الكبيرة وقدرته على إدارة النجوم والتعامل مع الضغوط داخل غرفة الملابس.

وتعكس هذه الشروط رؤية كلوب في بناء فريق قوي قادر على المنافسة محليا وأوروبيا، إذ يسعى إلى إحداث تغيير شامل في عناصر الفريق، بما يضمن عودة ريال مدريد إلى الهيمنة على البطولات الكبرى في حال توليه المهمة.

هل يتم إقالة آربيلوا من ريال مدريد؟

رد ألفاروا آربيلوا، مدرب ريال مدريد، بشأن شائعات إقالته من تدريب المرينجي، خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع النتائج، والتي كان آخرها الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ.

جاء هذا خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد وديبورتيفو آلافيس، غدًا في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وأضاف: "الإجابة ستكون دائمًا واحدة: لا أشعر بالقلق حيال مستقبلي إطلاقًا. كل ما يشغلني هو هذه المباريات السبع، وخاصة مباراة الغد. هذا هو كل ما يشغل بالي، وهو كل ما يهم ريال مدريد".

وأكمل: "هناك سبع مباريات أخرى أكثر مما يبدو. حياتنا تعتمد عليها، وعلينا أن نُظهر غداً أهمية تلك المباراة لفريقنا".

ويحتل ريال مدريد حاليًا وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 70 نقطة، بفارق 9 نقاط عن صدارة آرسنال.