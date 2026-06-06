الكرملين: مشاركة الوفد الأمريكي في منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي خطوة إيجابية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، إن وصول الوفد الأمريكي إلى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي يعد تطورًا إيجابيًا، لكن لا ينبغي المبالغة في أهميته.

وأوضح بيسكوف - في تصريحات صحفية على هامش المنتدى نقلتها وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن وصول الأمريكيين إلى هنا، بلا شك، تطور إيجابي، ويمكن الترحيب به، كونه منتدى اقتصاديًا دوليًا، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه لا داعي للمبالغة في أهمية الزيارة في هذه المرحلة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، يوم أمس، أن محاولات عزل روسيا لم تنجح منذ البداية، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع بعض الشركاء والشركات في الولايات المتحدة كان من بين العوامل التي حالت دون هذه العزلة.

ورحّب الرئيس بوتين بمشاركة وفد أمريكي وممثلين أوروبيين في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي لعام 2026.