رئيس جامعة الأقصر تؤكد الاهتمام بتعزيز العلاقات الدولية وبناء شراكات حول العالم

أكدت الأستاذة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز علاقاتها الدولية وبناء شراكات استراتيجية مع الجامعات المتميزة حول العالم، بما يتماشى مع رؤية الجامعة نحو الانفتاح الأكاديمي والتدويل، ويُسهم في توفير فرص أوسع للتبادل العلمي والبحثي، وتطوير البرامج الأكاديمية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وفي إطار استراتيجية جامعة الأقصر الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي وتوسيع شبكة شراكاتها الأكاديمية مع الجامعات المرموقة على المستوى الدولي، عقدت جامعة الأقصر اجتماعًا افتراضيًا مع الجامعة اليونانية المفتوحة لبحث آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، وذلك بحضور قيادات الجامعتين وعدد من ممثليهما.

وشهد الاجتماع مشاركة رئيس جامعة الأقصر، والبروفيسور إيمانويل (مانوليس) كوتوزيس، رئيس الجامعة اليونانية المفتوحة، والدكتورة منال علي، مدير المركز الثقافي المصري بأثينا، ممثلةً عن المركز الثقافي المصري وسفارة جمهورية مصر العربية باليونان، وأسهمت في تنسيق هذا اللقاء بين الجانبين.

كما شارك من جانب جامعة الأقصر الدكتور حسن رفعت، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتور أحمد حمدي، نائب مدير مكتب التعاون الدولي، إلى جانب عدد من منسقي التعاون الدولي بمختلف كليات الجامعة، فيما ضم الوفد اليوناني عددًا من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وممثلي التخصصات الأكاديمية المختلفة.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، شملت تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإجراء البحوث العلمية المشتركة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات الأكاديمية، وتبادل الخبرات، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم المفتوح والتعليم عن بُعد، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية والارتقاء بجودة مخرجاتها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

من جانبه، أعرب البروفيسور إيمانويل مانوليس كوتوزيس، رئيس الجامعة اليونانية المفتوحة، عن سعادته بعقد هذا الاجتماع، مؤكدًا تطلع جامعته إلى إقامة شراكة استراتيجية مع جامعة الأقصر، والاستفادة من الإمكانات العلمية والأكاديمية التي تتمتع بها الجامعتان، بما يعزز التعاون المشترك ويخدم أهداف التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين، بما يؤسس لإطار رسمي للتعاون الأكاديمي والبحثي، إلى جانب الشروع في الإعداد لتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

كما اتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل من الكليات والإدارات المعنية لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المقترحة، ووضع خطة عمل مشتركة تتضمن برامج لتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإطلاق مشروعات بحثية مشتركة، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل وفعاليات علمية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني، بما يحقق الأهداف المشتركة للجامعتين.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تقديرهما للدور الذي قامت به الدكتورة منال علي، مدير المركز الثقافي المصري بأثينا، في تنسيق هذا اللقاء، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار تعاون واعد بين جامعة الأقصر والجامعة اليونانية المفتوحة، بما يعزز العلاقات الأكاديمية والثقافية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، تحقيقًا للمصالح المشتركة للجانبين.