ماركا: ضغط المونديال يُشعل أزمة في ريال مدريد ومركز الظهير الأيمن تحت المجهر

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على المرحلة المعقدة التي يمر بها ريال مدريد في ختام الموسم، بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا وتراجع فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق الملكي يواجه فترة صعبة، في ظل اتساع الفارق مع المتصدر برشلونة إلى 9 نقاط، مع تبقي 27 نقطة فقط، ما يجعل مهمة العودة للصدارة معقدة للغاية.

وفي ظل هذا الوضع، بدأت حسابات كأس العالم 2026 تلقي بظلالها على بعض اللاعبين، حيث يركز عدد منهم على المباريات المتبقية من أجل الوصول لأفضل جاهزية بدنية أو إثبات أنفسهم قبل إعلان القوائم النهائية لمنتخباتهم.

ويبرز مركز الظهير الأيمن كأحد أكثر الملفات حساسية داخل ريال مدريد، خاصة مع تراجع فرص كل من ترينت ألكسندر-أرنولد وداني كارفاخال في ضمان مكان أساسي مع منتخبي إنجلترا وإسبانيا.

فقد أشارت التقارير إلى أن أرنولد، رغم مشاركاته في العديد من المباريات هذا الموسم، لم ينجح في إقناع الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا، الذي فضل أسماء أخرى في هذا المركز، بينما يواجه كارفاخال تحديًا أكبر بسبب الإصابات المتكررة التي أبعدته لفترات طويلة عن الملاعب.

كما أشارت الصحيفة إلى اشتداد المنافسة داخل المنتخب الإسباني في هذا المركز، مع بروز أسماء مثل ماركوس يورينتي وبيدرو بورو، ما يزيد من صعوبة عودة كارفاخال للتشكيل الأساسي.

واختتم التقرير بأن الجولات المتبقية من الموسم ستكون حاسمة لكل من أرنولد وكارفاخال، من أجل إثبات جاهزيتهما الفنية والبدنية قبل دخول المرحلة النهائية لاختيار قوائم كأس العالم.