الضرائب : سعر الذهب محليا مرتبط بالعالمي .. ولا زيادة

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك حزمة من التيسيرات الجديدة ضمن خطة استكمال الإصلاح الضريبي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإصلاحات هو دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءته.

وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن منظومة الإصلاح الضريبي تم إعدادها وفق تشريعات دقيقة ومدروسة.

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الدولة تستهدف تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار خططها لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية.

أسعار الذهب مرتبطة بالسعر العالمي

وأشار إلى أن أسعار الذهب مرتبطة بالسعر العالمي، مؤكدًا عدم وجود زيادات محلية خارج هذا الإطار.