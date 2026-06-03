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مصلحة الضرائب: الذهب معفي من الضريبة والمستهلك لا يتحمل أي زيادات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصلحة الضرائب: الذهب معفي من الضريبة والمستهلك لا يتحمل أي زيادات

الذهب
الذهب
رحمة سمير

علق الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب المصرية، على قرار زيادة مصنعية الذهب والفضة والبلاتين بنسبة 10% اعتبارًا من أول يوليو، موضحًا أن الذهب والفضة من السلع المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح محسن الجيار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة ؤ"، أن المصنعية يتم تحديدها بالتنسيق بين مصلحة الضرائب وغرفة الذهب، حيث تم الاتفاق على تقدير مصنعية محددة للذهب والفضة والماس والمشغولات البلاتينية.

وشدد محسن الجيار، على أن ضريبة القيمة المضافة تُطبق على المصنعية فقط، بينما يدفع المصنعون والورش ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة على المصنعية، مؤكداً أن المواطنين عند شراء المشغولات لن يتحملوا أي ضريبة إضافية، وأن الأسعار ستظل مستقرة.

وأشار محسن الجيار، إلى التعديلات المتعلقة بالضريبة المضافة على منتجات الصابون والجبس، موضحًا أن إلغاء بعض المعاملات الخاصة المطبقة سابقًا يؤدي إلى إخضاع هذه المنتجات للضريبة الكاملة بنسبة 14%، موضحًا أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه القطاعات، بما يتيح لها الاستفادة من نظام الخصم الضريبي على مدخلات الإنتاج، ويحد من تراكم الأعباء الضريبية خلال العملية الإنتاجية.

مركز الاتصالات الضريبة المستهلك مصلحة الضرائب الذهب

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