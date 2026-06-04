عاود الصعود .. الذهب يرتفع 25 جنيهًا في تعاملات اليوم

عاود سعر الذهب صعوده مساء اليوم الخميس 4-6-2026 داخل محلات الصاغة المصرية مفاجئا بذلك التوقعات .

الذهب يصعد

وارتفع سعر جرام الذهب مقدار 25 جنيها جديدة بعد أن تراجع قبل قليل لأقل من 15 جنيهًا بأول التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب 6655 جنيها بأخر تحديث له اليوم

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6707 جنيها للشراء و 7520 جنيها للبيع

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6922 جنيها للشراء و 6893 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6655 جنيها للشراء و 6580 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5704 جنيها للشراء و 5640 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 53.24 ألف جنيه للشراء و 52.63 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4479 دولار للشراء و 4478 دولار للبيع.