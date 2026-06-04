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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نوع من الخضروات رخيصة الثمن تحافظ على صحة القلب والعينين والمناعة.. احرص على تناولها

فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد
آية التيجي

يواصل الكيل أو ما يُعرف بـ"الكرنب الأجعد" تعزيز مكانته كواحد من أكثر الأطعمة الصحية انتشارًا حول العالم، بعدما كشفت تقارير وخبراء تغذية عن احتوائه على مجموعة استثنائية من العناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب والعينين والمناعة، وقد تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.

لماذا يعتبر الكرنب الأجعد من أكثر الخضروات فائدة؟

وكان الكرنب الأجعد يُعرف في الماضي باسم "ملفوف الفقراء"، حيث اعتمدت عليه المجتمعات الريفية في أوروبا خلال العصور الوسطى لسهولة زراعته وتكلفته المنخفضة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إلا أنه تحول في السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز مكونات الأنظمة الغذائية الصحية، وظهر بقوة في السلطات والعصائر الخضراء وبرامج التغذية الخاصة بالمشاهير.

ويتميز الكرنب الأجعد بكثافة غذائية مرتفعة مقارنة بعدد سعراته الحرارية المنخفض. فالحصة الواحدة منه توفر نسبة مهمة من احتياجات الجسم اليومية من الكالسيوم والألياف الغذائية، بالإضافة إلى فيتاميني C وK اللذين يلعبان دورًا رئيسيًا في دعم الجهاز المناعي وتسريع التئام الجروح.

كما يحتوي الكرنب الأجعد على الحديد وحمض الفوليك الضروريين لتكوين خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم، إلى جانب مركبات اللوتين والزياكسانثين التي تساهم في حماية العين من التدهور المرتبط بالتقدم في العمر.

فوائد الكرنب الأجعد 

فوائد الكرنب الأجعد لصحة القلب والوقاية من الأمراض

ويشير خبراء التغذية إلى أن تناول الكرنب المجعد ضمن نظام غذائي متوازن قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، بفضل احتوائه على مركبات نباتية نشطة تعرف باسم "الجلوكوسينولات"، والتي تتحول أثناء الهضم إلى مواد ذات خصائص مضادة للالتهابات.

كما تساهم الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في الكيل في تحسين مستويات الكوليسترول وتنظيم سكر الدم ودعم صحة الأوعية الدموية.

فوائد الكرنب الأجعد 

ما أفضل أنواع الكرنب الأجعد؟

ورغم أن جميع أنواع الكرنب الأجعد غنية بالعناصر الغذائية، فإن الكرنب الأجعد الأحمر يُعد من أكثر الأنواع فائدة لاحتوائه على مركبات الأنثوسيانين المضادة للأكسدة، والتي ارتبطت بدعم صحة القلب وتقليل الالتهابات وتحسين الوظائف الإدراكية.

فوائد الكرنب الأجعد 

هل يمكن تناول الكرنب الأجعد نيئًا؟

يمكن تناول الكرنب الأجعد  نيئًا بأمان، لكن الخبراء ينصحون بعدم الإفراط في الكميات، لأن محتواه المرتفع من الألياف قد يسبب الانتفاخ واضطرابات الهضم لدى بعض الأشخاص.

ولتحسين مذاقه وتسهيل هضمه، يُفضل تدليك أوراقه بزيت الزيتون أو عصير الليمون قبل تناوله، أو إضافته إلى العصائر والسلطات والشوربات.

فوائد الكرنب الأجعد 

هل يؤثر الكرنب الأجعد على الغدة الدرقية؟

ويؤكد المتخصصون أن تناول الكيل بكميات معتدلة لا يسبب ضررًا للغدة الدرقية لدى معظم الأشخاص. ومع ذلك، فإن طهيه يساعد على تقليل بعض المركبات النباتية التي قد تؤثر على امتصاص اليود عند استهلاكها بكميات كبيرة جدًا.

فوائد الكرنب الأجعد 

كيف تحصل على أقصى استفادة من الكرنب الأجعد؟

وينصح خبراء التغذية بتناول الكرنب الأجعد مع مصادر الدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو لتحسين امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون، كما يُفضل إضافة عصير الليمون لزيادة امتصاص الحديد الموجود به.

وفي المقابل، يُنصح بتجنب شرب الشاي أو القهوة مباشرة قبل أو بعد تناول وجبة غنية بالكيل، لأن بعض المركبات الموجودة فيهما قد تقلل من امتصاص الحديد.

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