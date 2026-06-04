ليست آمنة كما نظن.. مكونات خفية في الزبادي والخبز تهدد قلبك دون أن تدري

كشفت دراسة حديثة أن بعض المواد الحافظة المستخدمة في أطعمة يُنظر إليها على أنها صحية، مثل الزبادي وعصائر الفاكهة والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في دورية European Heart Journal، فإن الأشخاص الذين يستهلكون كميات مرتفعة من المواد الحافظة كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 16%، كما ارتفع لديهم خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنحو 30% مقارنة بمن يستهلكون كميات أقل.

واعتمد الباحثون الفرنسيون على تحليل الأنماط الغذائية لنحو 112,400 مشارك، تمت متابعتهم لمدة تتراوح بين 7 و8 سنوات، مع تسجيل تفاصيل ما يتناولونه من أطعمة ومشروبات بشكل دوري.

وأظهرت النتائج أن نحو 99.5% من المشاركين استهلكوا مادة حافظة واحدة على الأقل خلال أول عامين من الدراسة، إلا أن المخاطر الصحية ظهرت بشكل أكبر لدى الفئات الأعلى استهلاكًا لهذه المواد.

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

مواد حافظة مرتبطة بارتفاع ضغط الدم

وأشار الباحثون إلى أن 8 من أصل 17 مادة حافظة شائعة الاستخدام قد تكون مرتبطة بزيادة ضغط الدم، من بينها:

سوربات البوتاسيوم (Potassium Sorbate)

ميتابيسلفيت البوتاسيوم (Potassium Metabisulphite)

نيتريت الصوديوم (Sodium Nitrite)

حمض الأسكوربيك (Ascorbic Acid)

وتوجد هذه المواد في العديد من المنتجات الغذائية المصنعة مثل اللحوم المصنعة، والعصائر المعبأة، والمخبوزات، والآيس كريم، والأطعمة الجاهزة.

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

كيف تؤثر المواد الحافظة على صحة القلب؟

ويرجح الباحثون أن بعض المواد الحافظة قد تزيد من الإجهاد التأكسدي داخل الجسم، وهو نوع من الضرر الخلوي يرتبط بالالتهابات المزمنة والشيخوخة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، أكد العلماء أن الدراسة رصدية، ما يعني أنها لا تثبت بشكل قاطع أن المواد الحافظة هي السبب المباشر في الإصابة بأمراض القلب، لكنها تكشف عن وجود ارتباط يستدعي مزيدًا من البحث.

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

خبراء يدعون للحذر

وأوضح خبراء مستقلون أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من المواد الحافظة قد تكون لديهم عادات غذائية ونمط حياة أقل صحة بشكل عام، وهو ما قد يساهم أيضًا في زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض.

وفي المقابل، شدد متخصصون على أن المواد الحافظة تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على سلامة الأغذية وإطالة مدة صلاحيتها، وأن الجهات الرقابية تراجع باستمرار سلامة المضافات الغذائية المستخدمة في المنتجات الغذائية.

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

نصائح لتقليل المخاطر

وينصح الخبراء بالاعتماد بشكل أكبر على الأطعمة الطازجة أو قليلة المعالجة، مثل:

الخضروات والفواكه الطازجة.

الأسماك.

البقوليات.

الأطعمة الغنية بالألياف.

وذلك للمساعدة في خفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.