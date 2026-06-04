بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

لفتت الإعلامية وملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان الأنظار بإطلالة زفاف راقية جمعت بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية، حيث ظهرت بفستان أبيض فاخر عكس ذوقًا راقيًا وتفاصيل دقيقة أبرزت جمال التصميم.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

واعتمدت فرح شعبان فستان زفاف باللون الأبيض العاجي جاء بتصميم مجسم يبرز القوام بشكل أنيق، مع تطريزات لامعة دقيقة غطت الفستان بالكامل ومنحته لمسة فخامة ورقي.

وتميز الفستان بياقة مرتفعة من الدانتيل المطرز، وهو من الاتجاهات الرائجة في موضة فساتين الزفاف، كما جاء التصميم بدون أكمام مع قصّة انسيابية طويلة تنتهي بذيل ناعم يضفي مزيدًا من الأناقة.

فرح شعبان

ومن أبرز تفاصيل الإطلالة وجود طبقتين جانبيتين من القماش الساتان المنسدل من منطقة الخصر، لتمنح الفستان طابعًا ملكيًا يشبه الكاب الطويل، وهو ما أضفى حركة وانسيابية مميزة على التصميم.

فرح شعبان

مكياج وتسريحة شعر ناعمة

واختارت فرح شعبان مكياجًا هادئًا بألوان طبيعية ركز على إبراز ملامح الوجه والعينين، مع أحمر شفاه بدرجات النيود الهادئة.

فرح شعبان

أما الشعر فجاء منسدلًا على أحد الجانبين بتصفيفة ويفي ناعمة، مع رفع جزء من الشعر للخلف لإبراز تفاصيل الياقة والإكسسوارات، واكتفت بأقراط ماسية صغيرة وسوار رقيق للحفاظ على بساطة الإطلالة.

فرح شعبان

فساتين زفاف ملكية تعود بقوة

تعكس إطلالة فرح شعبان عودة صيحة فساتين الزفاف ذات الطابع الملكي خلال عام 2026، والتي تعتمد على التطريزات الفاخرة والقصات الانسيابية والأقمشة الساتان الفخمة، مع التركيز على التفاصيل الهادئة التي تجمع بين الرقي والبساطة.