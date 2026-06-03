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إطلالة مُثيرة | هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان لامع جريء وتُثير تفاعل الجمهور .. شاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إطلالة مُثيرة | هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان لامع جريء وتُثير تفاعل الجمهور .. شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
آية التيجي

لفتت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار خلال أحدث ظهور لها على المسرح، بعدما تألقت بإطلالة أنيقة وجذابة خطفت إعجاب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال حفل غنائي شهد تفاعلاً واسعاً من الحضور.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء وهبي بفستان طويل باللون الأزرق الثلجي المائل للفضي، تميز بتطريزات لامعة غطت التصميم بالكامل، ما أضفى عليه لمسة فاخرة تناسب أجواء الحفل. 

كما جاء الفستان بقصة مُجسّمة أبرزت رشاقتها، مع فتحة جانبية طويلة أضفت لمسة عصرية وجريئة على الإطلالة.

واعتمدت هيفاء وهبي تسريحة الشعر الطويل المنسدل على الكتفين بتموجات ناعمة، وهو ما منحها مظهراً أنثوياً جذاباً، بينما اختارت مكياجاً هادئاً ارتكز على إبراز ملامح الوجه مع ألوان متناغمة مع لون الفستان.

وأكملت إطلالتها بحذاء لامع ذي كعب مرتفع باللون الفضي، بالإضافة إلى مجموعة من الإكسسوارات البسيطة التي حافظت على أناقة المظهر دون مبالغة.

هيفاء وهبي

تفاعل الجمهور مع أحدث ظهور لهيفاء وهبي

وحظيت إطلالة هيفاء وهبي بإشادات واسعة من جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المتابعون صوراً ومقاطع فيديو من الحفل، مُشيدين بأناقتها وقدرتها الدائمة على اختيار إطلالات تجمع بين الرقي والجُرأة.

كما لفت الأداء الاستعراضي للفنانة اللبنانية خلال الحفل اهتمام الحاضرين، إذ قدمت مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على توثيق اللحظات عبر الهواتف المحمولة.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تواصل التألق في حفلاتها الغنائية

وتحرص هيفاء وهبي على الظهور بإطلالات مختلفة ومميزة في حفلاتها ومناسباتها الفنية، ما يجعلها دائماً محط اهتمام عشاق الموضة والأزياء، إلى جانب نجاحاتها الفنية المستمرة التي تحافظ بها على مكانتها بين أبرز نجمات الغناء في العالم العربي.

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