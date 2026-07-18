أبو هميلة: حزب الشعب الجمهوري يؤسس أكاديمية متخصصة لإعداد كوادر المحليات |فيديو

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن الحزب يؤسس لإنشاء أكاديمية متخصصة لإعداد وتأهيل الكوادر المحلية، استعدادًا لانتخابات المحليات، بما يسهم في تخريج عناصر تمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة لممارسة العمل المحلي بكفاءة، يأتي ذلك انطلاقًا من إيمانه بالدور المحوري للمجالس المحلية في دعم التنمية، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، فضلا عن المساهمة في حل مشكلاتهم على أرض الواقع.

حسن جعفر: إجراء انتخابات المحليات خطوة مهمة لتعزيز المشاركة الشعبية برلماني: توجيهات الرئيس بإجراء انتخابات المحليات تعكس إرادة سياسية لاستكمال مؤسسات الدولة برلماني: توجيهات الرئيس بإجراء انتخابات المحليات تعزز المشاركة الشعبية أبو هميلة: توجيهات الرئيس بتنشيط الحياة الحزبية بداية حقيقية لانتخابات محليات قوية

وقال “ أبو هميلة ” خلال حواره لـ«صدى البلد» إن حزب الشعب الجمهوري يرحب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية، باعتباره أحد أهم الاستحقاقات الدستورية التي طال انتظارها، مؤكدًا أن المجالس المحلية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة الرقابة الشعبية، وشريكًا رئيسيًا في متابعة الأداء التنفيذي بالمحافظات والمراكز والمدن والقرى.

وأوضح رئيس عربية النواب أن غياب المجالس المحلية خلال السنوات الماضية حمّل أعضاء مجلس النواب أعباءً خدمية ورقابية كان من المفترض أن تضطلع بها المجالس المحلية المنتخبة، الأمر الذي يستوجب سرعة إصدار القانون وإجراء الانتخابات لاستكمال البناء المؤسسي وتعزيز المشاركة الشعبية.

كما أشار إلى أن الحزب يطرح عددًا من المقترحات التي تستهدف تطبيق اللامركزية المالية والإدارية بصورة تدريجية، بما يحقق التوازن بين توسيع صلاحيات الوحدات المحلية وضمان جاهزية الأجهزة التنفيذية لتطبيق هذا النظام بكفاءة.

وأضاف أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أولوية لدى حزب الشعب الجمهوري، لافتًا إلى أن الحزب درّب أكثر من 5 آلاف شاب على قانون الإدارة المحلية وآليات عمل المجالس المحلية، ويواصل تنفيذ برامج تدريبية جديدة، بهدف إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية فور إجراء الانتخابات.

وأكد أبو هميلة أن انتخابات المحليات تمثل فرصة حقيقية لإعداد جيل جديد من القيادات السياسية والشعبية، خاصة في ظل ما نص عليه الدستور من تمثيل مناسب للشباب والمرأة والعمال والفلاحين، بما يعزز المشاركة السياسية ويوسع قاعدة الكفاءات الوطنية.