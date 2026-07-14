نائبة الشعب الجمهوري: الملحق التفسيري لاتفاق مقر جامعة الدول العربية يعزز وضوح التطبيق ويؤكد مكانة مصر العربية

أكدت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 581 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.

وأوضحت، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن القرار لا ينشئ أي حقوق أو التزامات أو إعفاءات أو مزايا إضافية، وإنما يهدف إلى إزالة أي غموض في تفسير النصوص، وتوحيد آليات التطبيق بما يضمن حسن تنفيذ اتفاق المقر وفقًا للمقاصد التي أُبرم من أجلها، لافتة إلى أن القرار يتعلق بالمندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية التي ينظم اتفاق المقر أوضاعها القانونية.

وأضافت أن اتفاق المقر الموقع عام 1993 يمثل الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، إذ يحدد المركز القانوني للجامعة داخل الدولة، وما تتمتع به من امتيازات وحصانات تكفل لها أداء مهامها دون معوقات إدارية أو قانونية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سيادة الدولة المصرية واحترام قوانينها.

جامعة الدول العربية

وأكدت عصفور أن جامعة الدول العربية، التي تأسست في القاهرة عام 1945، تعد أقدم منظمة إقليمية عربية، وكانت مصر صاحبة الدور التاريخي في إنشائها، ولا تزال القاهرة مقرها الدائم ورمزًا للعمل العربي المشترك، مشيرة إلى أن الجامعة مثلت على مدار أكثر من ثمانية عقود الإطار الجامع للدول العربية للتشاور والتنسيق في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أسهمت في إنشاء العديد من المجالس والمنظمات العربية المتخصصة التي دعمت التعاون العربي في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أنه رغم ما تواجهه الجامعة من تحديات نتيجة تعقيدات المشهد الإقليمي وتباين مواقف الدول الأعضاء، فإنها لا تزال المؤسسة العربية الجامعة والمنبر الرئيسي لإدارة الحوارات العربية وتنسيق الجهود في مواجهة الأزمات، وهو ما يجعل الحفاظ على قدرتها على أداء رسالتها ضرورة تخدم الأمن القومي العربي.

الملحق التفسيري

وأوضحت عضو مجلس النواب أن موافقة مصر على هذا الملحق التفسيري تعكس التزامها باحترام تعهداتها الدولية، كما تؤكد مكانتها التاريخية باعتبارها الدولة المضيفة لمقر جامعة الدول العربية، وحرصها على توفير البيئة القانونية التي تمكنها من أداء دورها بكفاءة وفاعلية، بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.

واختتمت النائبة أمل عصفور كلمتها بإعلان موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2025، معربة عن أملها في أن تواصل جامعة الدول العربية تطوير آليات عملها بما يتناسب مع التحديات الراهنة، وأن تبقى القاهرة دائمًا بيتًا للعرب ومنطلقًا لكل جهد يرسخ التضامن العربي.