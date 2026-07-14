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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تروسار يغادر آرسنال رسمياً إلى بشكتاش التركي

تروسار
تروسار
حسام الحارتي

انتقل الجناح الدولي البلجيكي لياندرو تروسار، المتوج الموسم الماضي مع آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم إضافة لوصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى بشيكتاش التركي بعد ثلاثة أعوام ونصف مع النادي اللندني، وفق ما أعلن الأخير.
 

وبعد مشوار سجل خلاله 36 هدفاً مع 34 تمريرة حاسمة في 174 مباراة، حصل اللاعب البلجيكي البالغ 31 عاماً على "إذن للسفر إلى إسطنبول من أجل الخضوع للفحص الطبي واستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقاله"، بحسب ما جاء في بيان أرسنال.

وفي حين أعلن أرسنال توصله إلى "اتفاق بشأن قيمة الصفقة" مع بشيكتاش، نشر النادي التركي عبر منصة إكس صورة لرئيسه سردال أدالي إلى جانب اللاعب البلجيكي في مطار إسطنبول.

ويسعى بشكتاش إلى استعادة لقب الدوري التركي الذي أحرزه للمرة الأخيرة عام 2021، ومن أجل ذلك عزز صفوفه مطلع يونيو بالتعاقد مع المدرب الإيطالي فينتشنتسو إيتاليانو.

وبرز تروسار، القادم من مشاركة موفقة مع بلجيكا في مونديال 2026 حيث وصل "الشياطين الحمر" إلى ربع النهائي في مشوار سجل خلاله هدفين، بشكل لافت مع أرسنال في الأسابيع الأخيرة من الموسم المنصرم الذي انتهى بإحراز الفريق اللندني لقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 2004.

وسجل الجناح الأعسر القصير القامة (1.72 م) هدف الفوز لآرسنال على أرض جاره وست هام 1-0 في المرحلة السادسة والثلاثين، مانحاً "المدفعجية" أفضلية خمس نقاط أمام مانشستر سيتي.

وبعد أيام قليلة، صنع هدفاً للألماني كاي هافيرتس في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الذي احتفظ باللقب القاري عبر ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في أول نهائي للنادي اللندني في المسابقة منذ 2006.

الجناح الدولي البلجيكي لياندرو تروسار الجناح الدولي البلجيكي لياندرو تروسار الدوري الإنجليزي نهائي دوري أبطال أوروبا

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