تنسيقية الأحزاب وهيئة تنمية الصعيد توقعان بروتوكول تعاون لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد

وقّعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بهدف توحيد الجهود وتنفيذ برامج ومبادرات تنموية تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين بمحافظات الصعيد.

ووقّع البروتوكول كل من الدكتور هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللواء المهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد.

ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين لتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التنموية، تشمل إعداد رؤى تنموية للمناطق الأكثر احتياجًا، وتنفيذ القوافل الطبية بالمجمعات التابعة للهيئة، وإطلاق المبادرات التوعوية، وتنفيذ برامج تدريبية في مجال ريادة الأعمال وتأهيل الشباب، بما يسهم في دعم التنمية البشرية وتمكين الشباب اقتصاديًا.

التعاون مع هيئة تنمية الصعيد

من جانبه، أعرب الدكتور هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ترحيبه بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، مؤكدًا أن التنسيقية تفخر بالشراكة مع الهيئة لما تقوم به من دور وطني مهم في دعم جهود التنمية بمحافظات الصعيد.

وقال إن صعيد مصر عانى لسنوات طويلة من نقص الخدمات، ويستحق مزيدًا من الاهتمام والدعم، مشيرًا إلى أن البروتوكول يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مبادرات ومشروعات تنموية ذات أثر مباشر على المواطنين.

وأوضح أن التنسيقية تفتح أبوابها للتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتنفيذ البرامج التنموية المختلفة، لافتًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لضمان التنفيذ الفعال لبنود البروتوكول، وإتاحة الفرصة للشباب للنزول إلى أرض الواقع واكتساب المزيد من الخبرات العملية.

وأكد اللواء المهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من حرص الهيئة على توسيع نطاق الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية تحقق التنمية الشاملة وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تنعكس آثارها بصورة مباشرة على المواطنين، وتدعم جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول من هيئة تنمية الصعيد: الدكتور مازن شقوير، مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، واللواء الدكتور عمرو فكري، مستشار رئيس الهيئة للمشروعات، وألفت الجندي، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والدكتورة إيناس فاروق التلاوي، مدير عام الإعلام والعلاقات العامة، والشهباء علي، مدير عام الشؤون القانونية، وهبة عادل، أخصائي إدارة الإعلام والعلاقات العامة.

كما حضر من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية، والنائب محمد عزمي، نائب مقرر التنسيقية، والنائب عماد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية للتنسيقية بمجلس الشيوخ، والنائبة إيمان الألفي، والنائبة نيفين إسكندر، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، والدكتور نادر مصطفى، والدكتور أحمد قناوي، وإيمان طلعت، وأسماء عبد الله، ومحمد حمزة الدوي، ومحمد طه، والدكتورة هاجر سعد الدين، والدكتور محمد خالد أبو طيرة، والدكتورة جهاد عثمان.