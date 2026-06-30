كلوب ينتقد إلغاء هدف ألمانيا: لماذا احتُسبت أهداف أرسنال بالطريقة نفسها؟

أثار المدرب الألماني يورجن كلوب الجدل بتصريحات قوية انتقد خلالها قرار إلغاء هدف منتخب ألمانيا، معتبرًا أن القرار كان قاسيًا ولا يتماشى مع الحالات المشابهة التي شهدتها منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب: "إذا كان هدف ألمانيا غير المحتسب غير صحيح بالفعل، فلن يكون أرسنال بطلًا للدوري الإنجليزي، لأن أرسنال يسجل بنفس هذه الطريقة، وسجل نحو 60% من أهدافه بهذه الكيفية."

وأضاف: "كان من المفترض احتساب الهدف، فالاحتكاك كان بسيطًا للغاية ولا يستحق إلغاء الهدف. أعتقد أن القرار كان قاسيًا جدًا."

وحقق منتخب الإكوادور الفوز على حساب ألمانيا ، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي بالجولة الثالثة ، من دور المجموعات بنتيجة 2-1 ببطولة كأس العالم 2026.