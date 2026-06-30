لويس إنريكي يكشف سرًا مثيرًا عن بونو: عدّلنا الإحصائيات قبل ركلات الترجيح

كشف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، كواليس مثيرة عن استعدادات فريقه لمواجهة منتخب المغرب في ركلات الترجيح، مشيدًا بالقدرات الاستثنائية للحارس المغربي ياسين بونو في قراءة اتجاه تسديدات المنافسين.

وأكد إنريكي أنه في حال وصلت أي مباراة إلى ركلات الترجيح، فلا يوجد حارس يثق في قدراته أكثر من ياسين بونو، موضحًا أن الجهاز الفني كان يمتلك بيانات دقيقة عن الحارس المغربي قبل مواجهة إسبانيا في كأس العالم 2022.

وأوضح المدرب الإسباني أنه عرض على اللاعبين مقطع فيديو يتضمن إحصائيات بونو، لكنه تعمد تعديل بعض الأرقام، قائلًا إن الحارس المغربي كان يتوقع الاتجاه الصحيح للتسديد في 80% من ركلات الترجيح، وليس بالضرورة يتصدى لها، حيث كان ينجح في تخمين الزاوية الصحيحة في 8 ركلات من أصل 10.

وأضاف إنريكي أن الجهاز الفني أخفى هذه الإحصائية عن اللاعبين، وركز بدلًا من ذلك على تنبيههم إلى أن بونو يتحرك كثيرًا قبل تنفيذ الركلات، في محاولة لمنحهم الثقة أثناء التسديد. إلا أن الحارس المغربي نجح في توقع اتجاه الركلات الثلاث التي سددها لاعبو إسبانيا خلال المواجهة، ليساهم في تأهل "أسود الأطلس" إلى الدور التالي.