غزل المحلة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمود صلاح.. والأولوية للاحتراف الأوروبي

كشف نادي غزل المحلة عن وجود اتصالات شفهية من جانب النادي الأهلي للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع مهاجم الفريق محمود صلاح، خلال فترة الانتقالات الحالية، دون الوصول إلى مرحلة المفاوضات الرسمية حتى الآن.

وأكد مصدر داخل غزل المحلة أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أجرى محادثات شفهية مع وليد خليل، رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، بشأن إمكانية انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن الأهلي لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن لضم محمود صلاح، مشيرًا إلى أن الاتصالات لا تزال في إطار الاستفسارات الأولية.

وأضاف أن إدارة غزل المحلة تضع احتراف اللاعب في أوروبا على رأس أولوياتها، لافتًا إلى أن هناك شركة تسويق إماراتية تتولى ملف تسويق محمود صلاح، وتعمل على توفير عرض مناسب له من أحد الأندية الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل اللاعب لم يُحسم بعد، في انتظار وصول عروض رسمية سواء من الأهلي أو من أندية خارجية، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن وجهته المقبلة.