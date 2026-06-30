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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يرد على استفسارات لجنة التراخيص باتحاد الكرة.. تفاصيل

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي، إن النادي الأهلي قام بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للرد على كافة استفسارات رئيس لجنة التراخيص بغرض حصول النادي على رخصة الأندية المحلية للموسم الرياضي 2026/ 2027، وأكد في الخطاب على النقاط التالية:-

- استراتيجية النادي الأهلي تقوم على الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام، وفقًا لتوجهات الدولة المصرية والتي انعكست في أحكام قانون الرياضة الصادر رقم 171 لسنة 2025 والمعدل للقانون 71 لسنة 2017.

- التأكيد على قيام النادي بتأسيس عدة شركات تابعة لخدمة مجال النطاق الاقتصادي الفعلي لأنشطة النادي.

- تقديم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي وحجم الأعمال الفعلي للنادي وشركاته ككيان اقتصادي واحد أمام أعضاء الجمعية العمومية، والجهات الرقابية.

- كشف النادي في رده وبشكل يعزز النزاهة والشفافية عن كافة الاستثمارات المالية في الشركات التابعة، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة للنادي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو ٢٠٢٥، وهي شركة الأهلي لكرة القدم - شركة الأهلي للمنشآت الرياضية - شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي - شركة الأهلي للخدمات.

- تقدم النادي بما يؤكد على قيامه بسداد كافة الالتزامات الضريبية القائمة بموجب المستندات الدالة على ذلك من الجهات المعنية. وتمثلت في الضرائب العقارية - ضرائب القيمة المضافة - ضريبة الخصم….. إلخ.

- قام النادي بالإيضاح الكامل والرد على كافة الاستفسارات الواردة من لجنة التراخيص وفق معايير المحاسبة الوطنية المصرية.

- إن ما سبق الإشارة إليه يأتي في إطار حرص النادي الأهلي على الالتزام والاحترام الكاملين للقوانين الوطنية ولوائح الاتحادات الدولية والقارية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية وصيانة الحقوق والالتزامات المالية لجميع المؤسسات المصرية الوطنية، وكذا الأفراد، بصورة عادلة وشفافة تليق بمكانة الدولة المصرية العريقة.

سعد شلبي النادي الأهلي الأهلي

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