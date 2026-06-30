عموتة يصل القاهرة نهاية الأسبوع .. والأهلي يحدد موعد تقديمه رسميًا

يصل المدرب المغربي الحسين عموتة إلى القاهرة يومي السبت أو الأحد المقبلين، تمهيدًا لبدء مهمته مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد إتمام الاتفاق على توليه القيادة الفنية بعقد يمتد لموسمين.

واستقرت إدارة الأهلي الأهلي استقرت على تنظيم مؤتمر صحفي عقب وصول المدرب المغربي، لتقديمه رسميًا أمام وسائل الإعلام والجماهير، قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعقد عموتة عدة جلسات مع مسؤولي النادي فور وصوله، لمناقشة برنامج الإعداد، واحتياجات الفريق الفنية، إلى جانب حسم الملفات الخاصة بالجهاز المعاون وترتيبات المرحلة المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي مع عموتة، لحسم جميع الامور المعلقة.

ومن المقرر أن يبدأ عموته عمله فور الوصول ليقود الفريق الأول للكرة بالأهلي لمدة موسمين.