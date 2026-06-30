أنيس بوجلبان يعتذر عن رئاسة لجنة الاسكاوتنج بالأهلي

كشف أنيس بوجلبان عن اعتذاره عن عدم تولي رئاسة لجنة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي، رغم طرح اسمه لتولي المهمة خلال الفترة المقبلة.

لجنة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي

وأكد بوجلبان أن قراره جاء بسبب رغبته في التفرغ الكامل لمهمته الحالية مع منتخب تونس الأولمبي، مشددًا على أن ارتباطاته الفنية لا تسمح له بالجمع بين المنصبين في الوقت الحالي.

ويواصل بوجلبان عمله ضمن الجهاز الفني لمنتخب تونس الأولمبي، مفضلًا التركيز على مهمته الحالية، في الوقت الذي يواصل فيه الأهلي البحث عن الأنسب لتولي ملف الاسكاوتنج داخل النادي.