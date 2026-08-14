رضا سليم يعيد صور الأهلي واسم النادي بعد حذفه من إنستجرام .. شاهد

أعاد المغربي رضا سليم، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جميع صوره المرتبطة بالقلعة الحمراء، إلى جانب اسم النادي في السيرة الذاتية «البايو» الخاصة بحسابه الرسمي على موقع إنستجرام، بعد ساعات قليلة من حذفها صباح اليوم.

كان رضا سليم قد أقدم على حذف جميع الصور التي تجمعه بقميص الأهلي، وإزالة اسم النادي من حسابه، في خطوة أثارت التكهنات حول مستقبله مع الفريق، خاصة مع اقتراب غلق باب القيد خلال فترة الانتقالات الحالية.

رضا سليم يعيد صور الأهلي واسم النادي

وأثار تصرف اللاعب حالة من الجدل بين جماهير الأهلي، في ظل وجود حديث عن إمكانية رحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار تعاقده مع القلعة الحمراء ووجود موسم آخر في عقده.

وعاد رضا سليم مرة أخرى لوضع صور الأهلي واسم النادي على حسابه الرسمي، في خطوة أعادت التساؤلات بشأن موقفه النهائي من الاستمرار مع الفريق، وما إذا كان اللاعب قد حسم قراره بالبقاء داخل القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.

كان اللاعب المغربي قد وضع في حسابه خلال وقت سابق رمزًا تعبيريًا ضاحكًا عقب حذف كل ما يتعلق بالأهلي، وهو ما فسره البعض بأنه إشارة إلى اعتقاده أنه أصبح لاعبًا حرًا، بالتزامن مع اقتراب غلق باب القيد.

موقف رضا سليم مع الأهلي

موقف رضا سليم تغير بعدما تبين أن النادي الأهلي قام بقيده بالفعل ضمن قائمة الفريق، ليصبح اللاعب موجودًا في قائمة الفريق للموسم الجديد، رغم استمرار الحديث عن مستقبله وإمكانية رحيله.

تأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الأهلي لحسم قائمة الفريق النهائية قبل غلق باب القيد، بينما يظل موقف رضا سليم محل متابعة من جماهير النادي، خاصة في ظل ارتباط اسمه خلال الفترة الماضية بإمكانية الخروج من القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة عن مصير اللاعب بشكل نهائي، وما إذا كان سيواصل مشواره مع الأهلي، أم ستشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة بشأن مستقبله، سواء بالرحيل أو الاستمرار ضمن صفوف الفريق.