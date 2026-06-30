قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحثان دعم التكامل القاري وتعزيز السلم والأمن بأفريقيا
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة لديها تعهد صريح بوقف الحرب في كل الجبهات
رئيس المخابرات العامة يبحث مع نظيره التركى عددا من القضايا
الخارجية الإيرانية: طهران متمسكة بحقها في إدارة مضيق هرمز
خِصم جديد لا يمكن التنبؤ بتحركاته.. السماء تفرض قوانينها على مونديال 2026
قضية فساد كبرى .. ضبط 40 مليون دولار و100 مليار دينار في العراق
الاتحاد الألماني يلغى مؤتمر ناجلسمان بعد الخروج من كأس العالم
مدبولي: توجيهات من الرئيس بالارتقاء بالرعاية الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
نص مليون للزمالك ومليون للأهلي.. هدايا الفيفا ومنتخب مصر تنهال على القطبين
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1700 قتيل
بشرى سارة لمحدودي الدخل.. الإسكان تعلن طرح شقق الإيجار التمليكي قريبا
بداية عهد عموتة.. كيف يستعد الأهلي لموسم تصحيح المسار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وأستراليا في دور الـ32 بكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في أولى مباريات الأدوار الإقصائية، بعد إنهاء مشواره في دور المجموعات بالمركز الثاني للمجموعة السابعة.

جاء تأهل الفراعنة عقب التعادل الإيجابي أمام منتخب إيران بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، ليصل منتخب مصر إلى 5 نقاط، خلف منتخب بلجيكا الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف، بينما ودع منتخبا إيران ونيوزيلندا البطولة.

 

موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة، والسعي لبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

منتخب مصر منتخب أستراليا كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

هبة مجدي وزوجها

في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

بشرى مرزوقي

صدمة في المغرب.. العثور على جثمان مصممة أزياء بعد انبعاث روائح من سيارة

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

ترشيحاتنا

غزة

غزة بين تحديات الإغاثة ومساعي التسوية.. تحركات إنسانية وسياسية ترسم ملامح المرحلة المقبلة

صورة الملف

أخبار التوك شو| هل يتغير سعر أو وزن رغيف الخبز المدعم؟.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار والطقس

إسلام الكتاتني

إسلام الكتاتني: ثورة 30 يونيو انتزعنا فيها الحرية وحافظنا على الهوية المصرية

بالصور

رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

واقي الشمس
واقي الشمس
واقي الشمس

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

حملات تموينية مكبرة علي مخابز منيا القمح للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

مخبز
مخبز
مخبز

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد