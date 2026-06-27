مكاسب عديدة لمنتخب مصر عقب التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم

تعددت مكاسب منتخب مصر عقب التأهل لدور ال 32 بكأس العالم بعد التعادل أمام نظيره الإيراني بهدف لكل منتخب في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026

وحسم منتخب مصر تأهله للدور 32 من كأس العالم 2026 في المركز الثاني في المجموعة السابعة خلف منتخب بلجيكا بفارق الأهداف.

وجاءت مكاسب المنتخب كالتالي :

التأهل لأول مرة في تاريخ الفراعنة لدور ال 32

عدم الخسارة في دور المجموعات بالمونديال

احتلال المركز الثاني خلف بلجيكا بخمس نقاط بفارق الأهداف

الإبتعاد عن مواجهة فرنسا في الدور الإقصائي

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