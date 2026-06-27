تعرف على تصنيف منتخب مصر عقب التعادل أمام إيران

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تصنيف منتخب مصر عقب التعادل أمام نظيره الإيراني بهدف لكل منتخب في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026

وحسم منتخب مصر تأهله للدور 32 من كأس العالم 2026 في المركز الثاني في المجموعة السابعة خلف منتخب بلجيكا بفارق الأهداف.

وحصد الفراعنة 1.33 نقطة بعد التعادل مع منتخب إيران، في كأس العالم ليحافظ على المركز 26 في جدول الترتيب.

وكان منتخب مصر خاض المباراة وهو في المركز 26 برصيد 1583.37، وذلك عقب فوزه في المباراة الماضية على حساب نيوزيلندا في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات.

على الجانب الآخر، فقد منتخب إيران 1.33 نقطة ليصل للنقطة 1609.85 نقطة في المركز 21 الذي كان دخل المباراة وهو يحتله.