حسام حسن: محمد صلاح طلب التغيير بسبب الإصابة.. ولدي ثقة في لاعبي المنتخب

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن الإصابة هي سبب استبدال نجم المنتخب محمد صلاح خلال مباراة إيران اليوم السبت، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الإيراني بنتيجة 1-1، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة السابعة للمونديال، ليتأهل المنتخب إلى دور الـ 32 كوصيف لمجموعته.

وقال حسام حسن – في تصريحاته عقب اللقاء – "محمد صلاح طلب التغيير في الشوط الثاني بسبب شعوره بآلام عضلية، وفضلنا استبداله وعدم المخاطرة به".

وعن التأهل لدور الـ 32 للمونديال، أضاف حسام حسن، "أبارك للشعب المصري التأهل للدور المقبل لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب، وكان من الممكن أن نصعد في صدارة المجموعة السابعة، ولكن فارق الأهداف كان الفيصل في الترتيب".

وتابع، "قدمنا مباراة جيدة أمام إيران، وسيطرنا على اللقاء، لولا تعرض أحمد فتوح لإصابة في نهاية الشوط الثاني.مشيرا إلى تعرض محمد عبدالمنعم لكدمة في أنكل القدم".

وعن الإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي مصر، قال "لدينا إصابات عديدة، وأيضا سيغيب مهند لاشين عن اللقاء القادم بسبب الإيقاف، ولكن لدي ثقة في جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة وسنستعد من الآن للمباراة القادمة أمام أستراليا، واتمنى تعافي حمدي فتحي من الإصابة التي تعرض لها المباراة الماضية".

وأشار المدير الفني للمنتخب الوطني إلى أنه من المقرر أن يخضع صلاح وفتوح وعبدالمنعم لأشعة وفحوص طبية، تحت إشراف الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، للاطمئنان عليهم وتحديد البرنامج العلاجي لتعافي الثلاثي.