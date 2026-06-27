عقب التأهل لدور الـ 32 ... أرقام قياسية لحسام حسن مع منتخب مصر

تأهل منتخب مصر رسميا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، عقب التعادل مع منتخب إيران بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ونجح حسام حسن المدير الفني للمنتخب فب تحقيق عدد من الارقام القياسيه عقب التاهل وهي :

-أصبح أول مدرب يقود منتخب مصر لتحقيق فوزه الأول في كأس العالم .

-أصبح أول مدرب يقود المنتخب للوصول للأدوار الاقصائية بكأس العالم.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة منذ دقائقها الأولى، حيث نجح المنتخب المصري في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق محمود صابر في الدقيقة الخامسة، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بتسديدة سكنت شباك المنتخب الإيراني، مانحًا الفراعنة أفضلية مبكرة.

لم يتأخر رد المنتخب الإيراني كثيرًا، إذ تمكن رامين رضائيان من إدراك التعادل في الدقيقة 14، مستغلًا هجمة سريعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

بهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده ليضمن المركز الثاني في المجموعة، خلف منتخب بلجيكا المتصدر، ليحجز رسميًا بطاقة العبور إلى دور الـ32 من مونديال 2026.