مصر في دور الـ32 بكأس العالم 2026.. تعرف على قائمة المتأهلين فى المونديال حتي الآن

حقق منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا في مشاركته ببطولة كأس العالم 2026 بعدما حجز مقعده رسميًا في دور الـ32 من النسخة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ليواصل كتابة صفحة جديدة في تاريخه المونديالي ويكسر عقدة الخروج المبكر التي لازمته عبر مشاركاته السابقة.

وجاء تأهل منتخب مصر بشكل رسمي إلى الدور التالي قبل خوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب إيران بعدما ضمن التواجد ضمن أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث مستفيدًا من نتائج المجموعات الأخرى.

وجاء الحسم بعد تعادل منتخب السعودية مع الرأس الأخضر سلبيًا وهو ما صب في مصلحة الفراعنة الذين يمتلكون 4 نقاط جعلتهم يتفوقون حسابيًا على عدد من المنافسين على بطاقات أفضل الثوالث.

وبهذا الإنجاز ينجح المنتخب المصري لأول مرة في تاريخه في عبور دور المجموعات في كأس العالم بعدما اكتفى سابقًا بالخروج من الدور الأول في نسخ 1934 و1990 و2018.

وتأهل من المجموعة السابعة التى تضم منتخب مصر منتخب بلجيكا الذى فاز 5 / 1 على نيوزيلندا ليحتل صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف على مصر الذى حلت ثانيا فيما ينتظر منتخب ايران باقى النتائج لمعرفة موقفه بعد أن توقف رصيده عند 3 نقاط .

مشوار قوي في دور المجموعات

قدم المنتخب المصري أداءً مميزًا خلال الجولتين الأوليين حيث استهل مشواره بتعادل قوي أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1 قبل أن يحقق فوزًا تاريخيًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 ليضع نفسه في موقع قوي داخل المجموعة السابعة قبل أن يختتم مبارياته بالتعادل السلبي مع ايران

قائمة المتأهلين.. حضور عربي وأفريقي قوي

وشهدت النسخة الحالية من كأس العالم تأهل عدد كبير من المنتخبات إلى دور الـ32 في مقدمتها منتخبات كبرى مثل المكسيك الولايات المتحدة ألمانيا الأرجنتين فرنسا البرازيل إسبانيا إنجلترا والبرتغال.

كما برز الحضور العربي والأفريقي بقوة من خلال تأهل المغرب وإسبانيا إلى جانب مصر إضافة إلى تواجد منتخبات مثل جنوب إفريقيا وكوت ديفوار وغانا في مشهد يعكس التطور الكبير في كرة القدم خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وضمت قائمة المتأهلين حتى الآن:

المكسيك والولايات المتحدة وألمانيا والأرجنتين وفرنسا والنرويج وكولومبيا وسويسرا وكندا والبرازيل والمغرب وجنوب إفريقيا والبوسنة والهرسك وكوت ديفوار وهولندا واليابان والسويد والإكوادور وأستراليا وإسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر وإنجلترا والبرتغال وغانا وباراجواي.

إنجاز مصري تاريخي في نسخة استثنائية

ويمثل تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 نقطة تحول تاريخية في مسيرة الكرة المصرية ليس فقط بسبب بلوغ الدور الإقصائي لأول مرة ولكن أيضًا بسبب حجم المنافسة في النسخة الحالية التي تُعد الأكبر في تاريخ كأس العالم.

ويعكس هذا الإنجاز تطور مستوى المنتخب المصري الذي ظهر بصورة قوية خلال دور المجموعات سواء على مستوى التنظيم الدفاعي أو الفاعلية الهجومية.