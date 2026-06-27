مصطفى شوبير يتألق ويتصدى لركلة جزاء أمام إيران ويحافظ على آمال منتخب مصر

واصل مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر تألقه خلال مواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح في التصدي لركلة جزاء، ليحرم المنتخب الإيراني من التقدم ويحافظ على نظافة شباكه في توقيت حاسم من عمر المباراة.

وجاءت ركلة الجزاء بعد احتسابها لصالح المنتخب الإيراني إثر تدخل داخل منطقة الجزاء، وسط اعتراضات من لاعبي المنتخب المصري، قبل أن يؤكد حكم اللقاء قراره بعد مراجعة تقنية الفيديو.

تصدٍ رائع يشعل حماس الجماهير

وقف مصطفى شوبير بثبات على خط المرمى، وانتظر حتى اللحظة الأخيرة قبل أن يتجه إلى الزاوية الصحيحة، لينجح في إبعاد الكرة ببراعة وسط فرحة كبيرة من لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني والجماهير التي تابعت اللقاء.

وأثبت الحارس المصري جاهزيته الكبيرة في واحدة من أهم لحظات المباراة، بعدما أنقذ مرماه من هدف كان من الممكن أن يغير مجريات اللقاء ويمنح المنتخب الإيراني أفضلية مبكرة.

تألق مستمر في مباراة مصيرية

واصل منتخب مصر اعتماده على تألق حارس مرماه في ظل الضغط الهجومي الذي فرضه المنتخب الإيراني، حيث لعب شوبير دورًا بارزًا في الحفاظ على توازن الفريق، بفضل تدخلاته المميزة وثقته الكبيرة داخل منطقة الجزاء.

ويُعد هذا التصدي من أبرز لقطات المباراة حتى الآن، خاصة أنه جاء في مواجهة مباشرة من علامة الجزاء، وهو ما منح لاعبي المنتخب المصري دفعة معنوية كبيرة لمواصلة القتال من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

الفراعنة يتمسكون بحلم التأهل

ساهم تألق مصطفى شوبير في إبقاء منتخب مصر داخل أجواء المباراة، حيث منح زملاءه فرصة للاستمرار في المنافسة ومحاولة خطف الفوز أو الخروج بنتيجة تؤمن لهم حظوظ التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس العالم 2026.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أن يواصل المنتخب المصري بنفس الروح القتالية خلال الدقائق المتبقية، مستفيدًا من التألق اللافت لحارس المرمى الذي كان أحد أبرز نجوم المواجهة أمام إيران