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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فقدت عينها اليمنى.. موظفة شركة تمويل مشروعات تفقد بصرها خلال تحصيل الأقساط

المجنى عليها
المجنى عليها
زينب الزغبي

كانت تؤدى عملها في تحصيل الأقساط الخاصة بالشركة التى تعمل بها وهى إحدى شركات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة دمياط، لكنها تعرضت للضرب المبرح الذي أدى لفقدان إحدى عينيها وإصابتها  إصابات بالغة، هكذا بدأ والد المجنى عليها يروي ماسأة ابنته لـ“صدى البلد” التي كانت تسعى لتحصيل أقساط مستحقة للشركة.

وأشار والد المجنى عليها، إلى أنه تم الاعتداء بالضرب المبرح واحداث إصابات بالغة بابنته من قبل أحد الأشخاص الذي قام بالاعتداء عليها، خلال تحصيل الأقساط المستحقة واستخدم شماعة خشبية في الاعتداء عليها، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة في الوجه والعين اليمنى.

وتابع أنه على الفور تم نقلها إلى مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة لاسعافها، وتحرير محضر شرطة بالواقعة.

وأكد والد المجنى عليها، أن الاعتداء على ابنته  أدى  إلى انفجار العين اليمنى ودخول زجاج النظارة إلى تجويف العين، بالإضافة إلى تهشم بعظام الجانب الأيمن من الوجه وسلخ الجلد المحيط بالعين، مؤكدا أن المتهم واصل التعدي عليها  حتى سقطت على الأرض.

وتابع أن ابنته المجنى عليها خضعت لعملية جراحية استمرت لساعات طويلة، من الساعة الواحدة مساءً وحتى السابعة صباحًا، انتهت بإجراء عملية تفريغ للعين بعد فقدانها.

وطالب بسرعه القاء القبض على الجاني الهارب عقب ارتكاب جريمته في حق ابنته المجنى.

كان مدير أمن دمياط ​تلقى إشعاراً من مستشفى جامعة الازهر يفيد بوصول موظفة تعمل بإحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الصغيرة والمتناهية الصغر، تعاني من إصابات بالغة في الوجه والجسم، إلى جانب إصابة جسيمة في العين.

وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليها توجهت إلى منزل المتهم بمحافظة دمياط لمطالبته بسداد القسط المالي المستحق عليه للشركة، إلا أنه دخل معها في مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى اعتداء وحشي بالضرب المبرح على وجهها وراسها  باستخدامه شماعة خشبية.

دمياط محافظ دمياط مستشفى الازهر شركات

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