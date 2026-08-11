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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ما بين النفي والإثبات.. هل الإسكندرية تشهد توسعًا استثماريًا جديدًا بقطاع الصحة؟

مستشفى
مستشفى
أحمد عبد القوى

شهدت الساعات الماضية تداولًا واسعًا لأنباء عبر عدد من المنصات الإخبارية والمواقع الاقتصادية بشأن وجود خطط استثمارية ومشروعات توسعية جديدة في قطاع الرعاية الصحية داخل مصر، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت محافظة الإسكندرية مقبلة على توسع استثماري جديد في هذا القطاع الحيوي.

وجاء تداول هذه الأنباء مصحوبًا بأرقام وبيانات تتعلق بمشروعات توسعية مزعومة، نُسبت إلى إحدى المؤسسات الصحية العاملة في الإسكندرية، وهو ما أثار اهتمام المتابعين للقطاع الصحي والاستثماري، خاصة في ظل النمو المتزايد للطلب على الخدمات الطبية المتخصصة في المحافظات الكبرى.

وفي المقابل، أوضحت الإدارة المعنية أن ما تم تداوله بشأن وجود خطط استثمارية أو توسعات جديدة في الوقت الراهن لا يستند إلى قرارات أو توجهات استثمارية معتمدة، مؤكدة أن الأرقام والبيانات المنشورة لا تعبر عن خطط قائمة أو مشروعات جرى إقرارها رسميًا.

وشددت الإدارة على ضرورة الاعتماد على قنوات الاتصال الرسمية للحصول على أي معلومات تتعلق بالخطط الاستثمارية أو التوسعات المستقبلية، محذرة من تداول بيانات غير دقيقة أو غير مكتملة بشأن الأنشطة المالية والاستثمارية، لما قد يسببه ذلك من التباس لدى الرأي العام أو الأطراف ذات الصلة.

وأكدت أن أي قرارات مستقبلية تتعلق بالاستثمار أو التوسع أو إطلاق مشروعات جديدة تخضع لإجراءات تقييم ودراسة واعتماد وفقًا للحوكمة المؤسسية واللوائح والقوانين المنظمة للعمل، ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة واعتمادها من الجهات المختصة.

كما لفتت الإدارة إلى أن أي مستجدات أو قرارات رسمية في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها في توقيتها المناسب عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يضمن دقة المعلومات ووضوحها، ويحافظ على مصداقية التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام.

وبين ما يتم تداوله من أنباء عن توسعات جديدة، وما تؤكده الإدارة من عدم وجود قرار معتمد حتى الآن، يظل الحديث عن توسع استثماري جديد في قطاع الصحة بالإسكندرية مرهونًا بما قد يصدر رسميًا خلال الفترة المقبلة من بيانات أو قرارات معلنة.

وفي هذا السياق، أكدت إدارة المستشفى السعودي الألماني بالإسكندرية  أن ما تم تداوله بشأن وجود خطط استثمارية أو توسعات جديدة في الوقت الراهن لا يمثل توجهًا معتمدًا أو قرارًا قائمًا.

مستشفى مصر اسكندرية

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