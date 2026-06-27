فتحي سند يشيد بـ مصطفى شوبير : حافظ على تقدم منتخب مصر

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بالمستوى المميز الذي قدمه حارس مرمى منتخب مصر، مصطفى شوبير، خلال مواجهة إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ونشر فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” تعليقًا عقب تصدي مصطفى شوبير لركلة جزاء نفذها المهاجم الإيراني مهدي طارمي، كتب فيه: “مصطفى شوبير كمان وكمان وكمان.. يتألق ويتصدى لركلة جزاء مهدي طارمي بكل جدارة وثبات.. ويحافظ على التقدم المصري”

سجل محمود صابر لاعب منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة أمام إيران فى الدقيقة الخامسة من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

تشكيل منتحب مصر ضد إيران في كأس العالم 2026

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: محمد هاني ،رامي ربيعة،محمد عبد المنعم،أحمد فتوح.

- خط الوسط: محمود صابر،مهند لاشين،إمام عاشور.

- خط الهجوم: محمود تريزيجيه ، محمد صلاح،مصطفى زيكو.