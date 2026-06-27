12.5 مليون دولار.. مكافأة تاريخية تنتظر منتخب مصر بعد الصعود لدور الـ32 بالمونديال

ضمن منتخب مصر تحقيق مكاسب مالية ضخمة من مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم 2026 بعدما حجز مقعده رسميًا في دور الـ32 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في إنجاز يُعد الأول من نوعه في تاريخ الكرة المصرية على مستوى المونديال.

ولم يعد التأهل مجرد خطوة رياضية فحسب بل تحول إلى مكسب اقتصادي كبير يفتح الباب أمام عوائد مالية غير مسبوقة في ظل النظام الجديد للجوائز الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم في النسخة الموسعة من البطولة.

12.5 مليون دولار في خزينة الفراعنة

بحسب لائحة الجوائز المالية المعتمدة لكأس العالم 2026 ضمن منتخب مصر الحصول على 11 مليون دولار وهي الجائزة المخصصة للمنتخبات التي تنهي مشاركتها بين المركزين 17 و32.

كما يحصل كل منتخب متأهل إلى البطولة على 1.5 مليون دولار كمساهمة مبدئية لتغطية تكاليف الإعداد والتحضير وهو ما يرفع إجمالي ما ضمنه المنتخب المصري حتى الآن إلى 12.5 مليون دولار قبل خوض أي مباراة في الأدوار الإقصائية.

وتُعد هذه القيمة المالية واحدة من أعلى العوائد التي يحصل عليها منتخب مصر في تاريخ مشاركاته المونديالية خاصة أن النسخة الحالية تشهد زيادة قياسية في إجمالي الجوائز.

الطريق مفتوح لمضاعفة المكاسب

ورغم ضمان هذا الرقم المبدئي فإن خزائن اتحاد الكرة قد تشهد طفرة أكبر خلال الفترة المقبلة حال تمكن المنتخب من مواصلة مشواره في البطولة فكل خطوة داخل الأدوار الإقصائية تعني زيادة جديدة في قيمة الجوائز حيث ترتفع المكافآت بشكل تدريجي مع الوصول إلى دور الـ16 ثم ربع النهائي وما بعده ما يجعل سقف الأرباح مفتوحًا أمام الفراعنة.

وبالتالي فإن الـ12.5 مليون دولار الحالية تمثل فقط البداية وليست النهاية في حال استمرار المشوار المونديالي.

تأهل تاريخي يصنع الفارق المالي

جاء هذا العائد المالي الكبير بعد تأهل تاريخي للمنتخب المصري إلى دور الـ32 وهو الأول في تاريخه بعدما ضمن التواجد ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات حتى قبل خوض مباراته الأخيرة أمام إيران.

وجاء الحسم المبكر للتأهل بعد نتائج في مجموعات أخرى أبرزها تعادل السعودية مع الرأس الأخضر وخسارة أوروجواي أمام إسبانيا ما منح مصر أفضلية حسابية حسمت بطاقة العبور.

مشاركة تحقق الأرقام لأول مرة في التاريخ

ويمثل هذا الظهور المونديالي تحولًا مهمًا في مسيرة الكرة المصرية ليس فقط على المستوى الرياضي بل أيضًا من الناحية الاقتصادية حيث لم يسبق للمنتخب الوطني أن بلغ هذا الدور أو حقق هذا العائد المالي في مشاركاته السابقة.

وخاض منتخب مصر مشوارًا مميزًا في دور المجموعات بدأ بتعادل قوي أمام بلجيكا بنتيجة 1-1 ثم حقق فوزًا تاريخيًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 ليحسم صدارة المجموعة قبل الجولة الأخيرة.

نسخة استثنائية بجوائز قياسية

وتشهد بطولة كأس العالم 2026 طفرة مالية غير مسبوقة حيث بلغ إجمالي الجوائز المخصصة للمنتخبات المشاركة 655 مليون دولار بزيادة تقارب 50% مقارنة بالنسخة السابقة وهو ما يعكس حجم التوسع الكبير في البطولة التي يشارك فيها 48 منتخبًا لأول مرة.

هذا الارتفاع في القيمة المالية جعل من كل نقطة وكل تأهل داخل البطولة مكسبًا اقتصاديًا مباشرًا ينعكس على الاتحادات الوطنية بشكل واضح.