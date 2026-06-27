منتخب مصر يترقب.. تفاصيل 5 مواجهات فى دور الـ 32 بـ المونديال

يلتقى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب إيران فى ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وتعادل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مع نظيره منتخب بلجيكا فى الجولة الأولى من دور المجموعات 1-1 ثم تغلب على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية بالمونديال.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وإيران فى تمام الساعة السادسة صباح اليوم السبت.

وتقام مباراة مصر وإيران فى ختام دور المجموعات ببطولة كاس العالم 2026 على ملعب "لومن فيلد (المعروف باسم ملعب سياتل الآسيوي).

وتنقل مباراة مصر وإيران مجانًا عبر قناة beIN SPORTS المفتوحة (المعروفة باسم beIN SPORTS FIFA World Cup 2026).

وأعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت عن بث المواجهة بدون تشفير لدعم الجماهير العربية.

5 مواجهات مرتقبة

تأكدت 5 مواجهات مرتقبة في دور الـ32، تحمل العديد من الندية والإثارة بين منتخبات قدمت مستويات قوية خلال مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

ويشهد دور الـ 32 مواجهة تجمع بين منتخب جنوب إفريقيا، وصيف المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، ونظيره منتخب كندا وصيف المجموعة.

كما يلتقي منتخب هولندا، متصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، مع نظيره منتخب المغرب وصيف المجموعة الثالثة.

فيما يصطدم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، متصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بنظيره منتخب البوسنة والهرسك الذي تأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث فى كأس العالم 2026 الذى تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

بينما يواجه منتخب البرازيل بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، متصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، نظيره الياباني وصيف المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط.

من جانبه يلتقي منتخب كوت ديفوار، وصيف المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، نظيره منتخب النرويج وصيف المجموعة التاسعة.