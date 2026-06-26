3 مفاجآت في «هنا المونديال 2026»

شهدت حلقة الليلة من برنامج «هنا المونديال 2026» على شاشة قناة «النهار» ثلاث مفاجآت سارة، خطفت اهتمام المشاهدين، وجاءت في مقدمتها عودة الكابتن أحمد حسام ميدو إلى تقديم البرنامج بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية الطارئة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

مباراة مصر وإيران

وجاءت المفاجأة الثانية بوصول الإعلامي الرياضي الكابتن أحمد شوبير إلى استوديو البرنامج خصيصًا لتهنئة ميدو بعودته وشفائه، وذلك قبل ساعات قليلة من تقديمه الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة مصر وإيران.

وخلال الحوار الذي جمع ميدو وشوبير، حضرت الإعلامية لميس الحديدي إلى الاستوديو، حيث وجهت التحية لفريق عمل برنامج «هنا المونديال 2026»، مشيدة بالأداء المميز الذي يقدمه البرنامج خلال تغطيته لبطولة كأس العالم 2026، كما حرصت على الاطمئنان على الحالة الصحية لميدو.

وأعلنت لميس الحديدي خلال تواجدها في الاستوديو المفاجأة الثالثة، مؤكدة استئناف تقديم برنامجها اليومي «الصورة» على شاشة «النهار» اعتبارًا من غدٍ، في خطوة لاقت ترحيبًا كبيرًا من الحضور والمشاهدين.

السعادة بعودة ميدو

وشهدت الحلقة أجواءً من الود والتفاؤل، عكست حالة من السعادة بعودة ميدو إلى الشاشة، إلى جانب الإعلان عن عودة لميس الحديدي، في ليلة استثنائية حملت العديد من الأخبار السارة لجمهور قناة «النهار».