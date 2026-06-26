قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث النواب السابق يكشف سر ثقة العالم في مصر ودورها المحوري إقليميًا
منتخب مصر يحصد 4 ميداليات في بطولة إفريقيا للشطرنج ببتسوانا
عمرو أديب: الشيطان يكمن في تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل ولبنان
سفارة لبنان في واشنطن: إطار العمل الجديد يمهد لانسحاب إسرائيلي تدريجي ويعزز سيادة دولتنا
تهديد أمريكي جديد بسبب مسيرات «هرمز».. ترامب لإيران: ما كان ينبغي أن تفعلوا ذلك
وسائل إعلام: سماع دوي انفجار جنوب شرق إيران
وزير الرياضة الإيراني يهدد بالانسحاب من مباراة مصر في كأس العالم
روبيو: الولايات المتحدة ستعوض الجيش اللبناني بأكثر من 30 مليون دولار
لميس الحديدي تفاجئ ميدو وشوبير في «هنا المونديال» وتعلن عودة برنامج «الصورة» غدًا على شاشة النهار
مجدي عبد الغني: محمد صلاح أسطورة لا تتكرر.. وحسام حسن أشعل غرفة الملابس بين شوطي مباراة نيوزيلندا
ناقد رياضي: حسام حسن رفع سقف الطموحات.. وتغييرات مرتقبة أمام إيران
رئيس الوزراء اللبناني: الاتفاق مع إسرائيل يهدف إلى تحقيق «انسحاب كامل»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

3 مفاجآت في «هنا المونديال 2026»

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد البدوي

شهدت حلقة الليلة من برنامج «هنا المونديال 2026» على شاشة قناة «النهار» ثلاث مفاجآت سارة، خطفت اهتمام المشاهدين، وجاءت في مقدمتها عودة الكابتن أحمد حسام ميدو إلى تقديم البرنامج بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية الطارئة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

مباراة مصر وإيران

وجاءت المفاجأة الثانية بوصول الإعلامي الرياضي الكابتن أحمد شوبير إلى استوديو البرنامج خصيصًا لتهنئة ميدو بعودته وشفائه، وذلك قبل ساعات قليلة من تقديمه الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة مصر وإيران.

وخلال الحوار الذي جمع ميدو وشوبير، حضرت الإعلامية لميس الحديدي إلى الاستوديو، حيث وجهت التحية لفريق عمل برنامج «هنا المونديال 2026»، مشيدة بالأداء المميز الذي يقدمه البرنامج خلال تغطيته لبطولة كأس العالم 2026، كما حرصت على الاطمئنان على الحالة الصحية لميدو.

وأعلنت لميس الحديدي خلال تواجدها في الاستوديو المفاجأة الثالثة، مؤكدة استئناف تقديم برنامجها اليومي «الصورة» على شاشة «النهار» اعتبارًا من غدٍ، في خطوة لاقت ترحيبًا كبيرًا من الحضور والمشاهدين.

السعادة بعودة ميدو

وشهدت الحلقة أجواءً من الود والتفاؤل، عكست حالة من السعادة بعودة ميدو إلى الشاشة، إلى جانب الإعلان عن عودة لميس الحديدي، في ليلة استثنائية حملت العديد من الأخبار السارة لجمهور قناة «النهار».

لميس الحديدي المونديال كأس العالم مصر وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

اصحاب المعاشات

لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟

طبيبة الامتياز بالمحلة

مصرع طبيبة امتياز من أعلى منزلها قبل أيام من زفافها بالمحلة

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم

مريم ووالدتها

ارجعيلي يا مريم.. وفاة ابنة الكاتبة رضوى العوضي

ترشيحاتنا

منتخب مصر

بركات: منتخب مصر لعب شوطًا أول كارثيًا أمام نيوزيلندا.. وكوت ديفوار من أقوى مفاجآت كأس العالم

منتخب مصر

منتخب مصر يحصد 4 ميداليات في بطولة إفريقيا للشطرنج ببتسوانا

صورة من الهدف

السنغال تتقدّم على العراق برأسية حبيب ديارا في كأس العالم

بالصور

طريقة عمل النايتي كيك.. حلوى اقتصادية بقوام إسفنجي هش

طريقة عمل النايتي كيك
طريقة عمل النايتي كيك
طريقة عمل النايتي كيك

بنسبة 25%.. التعرض اليومي لأشعة الشمس يقلل خطر الإصابة بمرض خطير

المدة المثالية للتعرض لضوء النهار
المدة المثالية للتعرض لضوء النهار
المدة المثالية للتعرض لضوء النهار

زوكس تدخل المعركة بسيارة أجرة ذاتية القيادة

روبوتاكسي زوكس 2026
روبوتاكسي زوكس 2026
روبوتاكسي زوكس 2026

بعد زواجه من ميرنا الهلباوي .. أحمد السعدني يتصدر التريند وإطلالة العروس تخطف أنظار الجمهور

احمد السعدني
احمد السعدني
احمد السعدني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد