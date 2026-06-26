شوبير يوجة رسالة دعم للاعبي المنتخب قبل مواجهة إيران

وجة الإعلامي أحمد شوبير رسالة دعم للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة منتخب ايران غدا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

و كتب شوبير عبر فيسبوك:يارب يكون النصر دائمًا حليف مصر.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره الإيراني في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله "الفراعنة" إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، ومواصلة مشوارهم في البطولة دون انتظار نتائج المنافسين.

موعد مباراة مصر وإيران والقنوات الناقلة



تقام مباراة مصر وإيران يوم السبت 27 يونيو 2026 على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، الموافق الحادية عشرة مساءً يوم 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل.



ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في المنطقة.