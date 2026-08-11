اليوم.. انطلاق شعلة دورة الألعاب الأفريقية للجامعات من العاصمة الجديدة

قالت شيرين مجدي، مراسلة "إكسترا نيوز"، إن شعلة النسخة الثانية من دورة الألعاب الإفريقية للجامعات تنطلق اليوم من مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة، إيذانًا بالاستعدادات لاستضافة مصر منافسات الدورة المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر المقبل.

وأوضحت أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيسلم الشعلة إلى الطالب محمود الحبشي، الحاصل على المركز الأول جمهوريًا في رياضة الكاراتيه خمس مرات، لتنطلق بعدها إلى عدد من الجامعات المصرية المشاركة في المنافسات.

وأضافت أن الدورة تشهد مشاركة أكثر من 4 آلاف طالب وإداري يمثلون 91 جامعة من أكثر من 25 دولة إفريقية، ويتنافسون في أكثر من 21 لعبة، إلى جانب فعاليات ثقافية واجتماعية، بما يعزز التعاون والعلاقات الشبابية والرياضية بين مصر ودول القارة.