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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حفيظ دراجي: مباريات كأس العالم كشفت حقيقة لا يمكن إنكارها

حفيظ
حفيظ
ياسمين تيسير


 

أثار الإعلامي والمعلق الجزائري حفيظ دراجي تفاعلاً واسعًا بعد رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي

وأكد دراجي أن السهر لساعات طويلة لمتابعة مباريات كأس العالم يثبت أن المشكلة ليست في الوقت أو القدرة، بل في مقدار الاهتمام والإرادة، مشيرًا إلى أن كثيرين يتغلبون على التعب والنعاس من أجل مباراة، بينما يجدون صعوبة في تخصيص دقائق قليلة للعبادة.


وأضاف أن مباريات آخر الليل أسقطت العديد من الأعذار التي يرددها البعض مثل الانشغال أو الإرهاق، مؤكدًا أن الوقت والطاقة موجودان، لكن الفارق الحقيقي يكمن في أولويات الإنسان وما يحمله قلبه من محبة واهتمام.
 

واختتم رسالته بالدعاء أن يجعل الله محبته وطاعته فوق كل شيء، وأن يرزق الجميع حسن العبادة والثبات على الطاعة.
وتفاعل آلاف المتابعين مع كلمات دراجي، معتبرين أنها رسالة مؤثرة جمعت بين أجواء الرياضة والتذكير بالقيم الروحية.

كاس العالم حفيظ المونديال

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