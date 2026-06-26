قبل مواجهة الفراعنه بكأس العالم.. كل ما تريد معرفته عن منتخب إيران

يواصل منتخب مصر مسيرته في الظهور الرابع له في كأس العالم عندما يواجه نظيره الإيراني في السادسة صباح السبت القادم على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة في النسخة رقم 23 للبطولة التي انطلقت على ملعب الأزتيك في مكسيكو سيتي في 11 يونيو الجاري بمباراة المكسيك وجنوب أفريقيا ’ وتختتم في 19 يوليو القادم بالمباراة النهائية على ملعب ميتلايف في مدينة نيويورك بولاية نيوجيرسي.

ونستعرض تاريخ عملاق كرة القدم الأسيوية في الماضي والحاضر وكيف تأهل للنهائيات وأبرز أرقامه في المونديال على النحو التالي:

- تأسس الاتحاد الإيراني لكرة القدم عام 1920 وأنضم للاتحاد الدولي عام 1948 وتعد الكرة الإيرانية واحدة من أهم المدارس الكروية في القارة الأسيوية.

- أحرز المنتخب الإيراني لقب كأس أمم أسيا ثلاث مرات متتالية أعوام 1968 و1972 و1976 وفاز بذهبية دورة الألعاب الأسيوية ثلاث مرات أيضاً أعوام 1974 و1990 و1998 وبكأس منتخبات غرب أسيا 4 مرات أعوام 2000 و2004 و2007 و2008’ وكأس وسط أسيا عام 2023 ’ كما بلغ ربع نهائي في دورة الألعاب الأولمبية في مونتريال بكندا عام 1976 قبل أن تنتهي أحلامه أمام العملاق السوفيتي.

- يتصدر الهداف الكبير علي دائي قائمة أكثر نجوم إيران إحرازا للأهداف في المباريات الدولية برصيد 108 هدفاً في 148 مباراة ’ ثم النجم الحالي مهدي طارمي برصيد 60 هدفاً في 107 مباراة ’ يليه زميله سردار أزمون بـ 57 هدفاً خلال 91 مباراة.

- جواد نيكونام أحد أبرز وأهم لاعبي الوسط في تاريخ منتخب إيران يتربع في صدارة الأكثر مشاركة مع المنتخب برصيد 149 مباراة خلال الفترة ما بين 2000 و2015 ’ يليه الثنائي علي دائي (1993 – 2005) وإحسان حاج مسعود (2008 - حتى الآن) برصيد 148 مباراة ’ ثم الموهوب علي كريمي بـ 127 مباراة خلال الفترة ما بين 1998 و2012.

- في كأس العالم شارك منتخب إيران في بطولات 1978 و1998 و2006 و2014 و2018 و2022 وودع المنافسات منذ الدور الأول واكتفى بذكرى فوزه التاريخي على الولايات المتحدة (الغريم السياسي) بهدفي حميد ستيلي ومهدي مهدافيكيا مقابل هدف بريان مكبرايد في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب جيرلاند بمدينة ليون بتاريخ 21 يونيو 1998 ثم تفوقه على المغرب (1 – 0) في مونديال 2022 وويلز (2 – 0) في مونديال قطر.

- المنتخب الإيراني ضمن مقعده في نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه بجدارة كالعادة ’ حيث تصدر المجموعة الرابعة في المرحلة الثانية التي ضمت إلى جواره الثلاثي أوزبكستان وتركمانستان وهونج كونج بعد أن حصد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وسجل نظيف من أي خسارة وسجل 16 هدفاً مقابل 4 في شباكه.

- في المرحلة النهائية للتصفيات واصل "فهود أسيا" تألقهم وتربعوا في صدارة المجموعة الأولى التي جمعتهم مع منتخبات أوزبكستان والإمارات وقطر وقرغيزستان وكوريا الشمالية بعد أن حصلوا على 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة وسجلوا 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

- إجمالاً خاض منتحب الجمهورية الإسلامية 16 مباراة في مرحلتي التصفيات حقق خلالها 11 فوزاً و4 تعادلات وتكبد خسارة واحدة وسجل 35 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً وتربع مهاجمه مهدي طارمي على رأس قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف يليه بفارق هدفين سردار أزمون ثم محمد صالح محبي برصيد 5 أهداف.

- منتخب إيران يحتل حالياً المركز الثاني أسيوياً والـ 21 عالمياً برصيد 1611.18 نقطة ولا يتقدم عليه في "القارة الصفراء" سوى منتخب اليابان الذي يجتل المرتبة السادسة عشرة.

- استهل زملاء الحارس الكبير علي رضا بيرانفاند مشوارهم في المونديال بالتعادل مع منتخب نيوزيلندا (2 – 2) على ملعب صوفي في إنجلوود بتاريخ 16 يونيو الجاري وسجل الهدفين رامين رضائيان ظهير أيمن نادي فولاذ الذي ينشط في الدوري المحلي ومحمد صالح محبي جناح رستوف الروسي ’ ثم فرضوا التعادل السلبي في الجولة الثانية على منتخب بلجيكا المصنف الأول في المجموعة السابعة على ملعب لومن فيلد في سياتل بتاريخ 21 يونيو.

- يقود المدرب الوطني أمير قالينوي المنتخب الإيراني منذ 12 مارس 2023 ولعب الفريق معه 45 مباراة فاز في 31 وتعادل في 8 وخسر 6 مرات وسجل 103 هدفاً واستقبلت شباكه 38 هدفاً.

- قالينوي (62 سنة) صنع تاريخه كمدرب مع نادي استقلال عملاق العاصمة طهران وتوج معه بالدوري 5 مرات ولقب الكأس مرتين كما حقق لقب كأس وسط أسيا مع المنتخب في 20 يونيو 2023 بعد فوزه على أوزبكستان بهدف مهدي طارمي.

- تضم القائمة النهائية للمنتخب الإيراني في هذه النسخة 26 لاعياً بينهم 10 محترفين بواقع 5 في الإمارات ولاعبين إثنين في بلجيكا بالإضافة للاعب واحد في روسيا واليونان وأوزبكستان.

- تصل القيمة السوقية للمنتخب الإيراني إلى 32.05 مليون يورو ويتصدر قائمة أغلى نجوم الفريق مهدي قائدي مهاجم النصر الإماراتي بقيمة تصل إلى 4.5 مليون يورو يليه محمد صادق محبي مهاجم رستوف الروسي بقيمة 2.5 مليون يورو ثم أمير حسين زادة جناح تراكتور الأوزبكي 2.2 مليون يورو ’ فالثنائي مهدي طارمي مهاجم إولمبياكوس اليوناني ودنيس إيكيرت مهاجم ستاندر لياج البلجيكي بـ 2 مليون يورو.

- متوسط الأعمار لدى المنتخب الأسيوي الكبير يصل إلى 30 سنة و4 شهور ويعد شجاع خليل زادة قلب دفاع تراكتور الأوزبكي أكبر اللاعبين بعمر 37 سنة يليه الثنائي إحسان حاج صافي الظهير الأيسر و رامين رضائيان الظهير الأيمن بعمر 36 سنة لكلاً منهما.

- أول لقاء لمنتخب إيران كان أمام هولندا في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة في نسخة الأرجنتين 1978 وخسرت بثلاثية دون رد.

- أول فوز لإيران كان تاريخياً على الولايات المتحدة (2 - 1) في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في بطولة 1998.

- أول تعادل لإيران في النهائيات كان (1 – 1) أمام إسكتلندا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة بنسخة 1978.

- أول هدف لإيران في كأس العالم سجله ايراج دانيفار في الدقيقة 60 في مرمى الحارس الإسكوتلندي ألان روج ورد به على تقدم المنتخب الأوروبي بهدف زميله أندرانيك إسكندريان الذي سجله بطريق الخطأ في الدقيقة 43 في مواجهة المنتخبين بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة لنسخة 1978.

- الهولندي روبرت رينسينبرينك كان أول لاعب يزور الشباك الإيرانية عندما وقع كل أهداف "الطواحين البرتقالية" الثلاثة في شباك الحارس ناصر حجازي.

- (3) هو عدد انتصارات منتخب إيران في النهائيات خلال 18 مباراة خاضها في 6 مشاركات سابقة.

- (4) هو عدد مرات تعادل منتخب إيران طوال تاريخه في كأس العالم مقابل 11 خسارة.

- (8) هو أكبر عدد من الأهداف تستقبلها شباك إيران في بطولة واحدة وتحقق في المشاركة الأولى بالأرجنتين 1978 التي تولى خلالها ناصر حجازي مهام حراسة المرمى ’ أما أقل عدد فقد بلغ هدفين استقبلتها شباك الحارس علي رضا بيرانفاند في نسخة 2018.

- ودع منتخب إيران البطولة منذ الدور الأول خلال مشاركاته الست السابقة في كأس العالم ’ حيث جمع نقطة واحدة في الأرجنتين 1978 وحل رابعاً خلف بيرو وهولندا وإسكتلندا ’ وتكرر الأمر في المشاركة الثالثة في بطولة 2006 عندما حصل على نقطة أيضاً تزيل بها ترتيب المجموعة الرابعة خلف البرتغال والمكسيك وأنجولا ’ وبينهما حصد ثلاث نقاط في مشاركته الثانية فرنسا 1998 وحل ثالثاً في المجموعة السادسة بعد ألمانيا ويوغسلافيا وقبل الولايات المتحدة ثم تكرر السيناريو في الظهور السابق له في قطر 2022 عندما حصل على 3 نقاط من فوز على ويلز (2 – 0) بين خسارتين أمام إنجلترا (2 – 6) والولايات المتحدة (0 – 1).

- أفضل حصاد للمنتخب الإيراني تحقق في الظهور الأخير له في روسيا 2018 حيث كان قريباً جداً من تخطي الدور الأول لأول مرة بعد أن جمع 4 نقاط في المجموعة الثانية من فوز على المغرب وتعادل مع البرتغال وخسارة أمام إسبانيا ’ لكنه خرج بفارق نقطة عن زملاء النجم كريستيانو رونالدو.

- 12 لاعباً سجلوا 13 هدفاً للمنتخب الإيراني في مشاركاته السابقة في كأس العالم على رأسهم مهدي طارمي برصيد هدفين ’ ثم يأتي 10 لاعبين برصيد هدفاً واحداً وهم: إيراج دانيفار ’ سوهراب بختياري زادة ’ يحيى جول محمدي ’ حسن روشان ’ حميد ستيلي ’ ومهدي مهديفيكيا ’ رضا قوجان نجاد ’ كريم أنصاري فرد ’ رضائيان وروزبه جشمي ’ علماً بأن المغربي عزيز بوهدوز سجل هدفاً بطريق الخطأ في نس