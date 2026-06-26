لوائح الفيفا تمنع البطة "ميرلين"من حضور مباريات كأس العالم رغم شعبيتها

تحولت البطة "ميرلين" إلى واحدة من أبرز الظواهر الجماهيرية خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما لفتت الأنظار بارتدائها قميص المنتخب المكسيكي وتشجيعها للفريق في مختلف المناسبات. إلا أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حالت دون استمرار حضورها داخل المدرجات، رغم الشعبية الكبيرة التي حققتها في المكسيك.

منع ميرلين من حضور المباريات

ذكرت صحيفة الجارديان أن "ميرلين" أصبحت رمزًا جماهيريًا لحملة المنتخب المكسيكي في كأس العالم، إلا أن لوائح الفيفا التي تمنع دخول الحيوانات إلى الملاعب لأسباب تتعلق بالسلامة، حرمتها من حضور مباراة المنتخب التي أقيمت يوم الأربعاء.

ورغم ذلك، حصلت ميرلين على تصريح خاص لدخول محيط ملعب أزتيكا للمشاركة في فقرة تلفزيونية لصالح شبكة "تليفيزا"، إحدى أكبر شبكات التلفزيون في أمريكا اللاتينية. ووصلت البطة داخل قفص نقل مخصص، برفقة مالكتها كارلا جوميز وابنها كريستيان، وسط اهتمام واسع من الجماهير التي تجمعت لالتقاط الصور ومشاهدتها عن قرب.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم أن ميرلين سُمح لها بالدخول إلى محيط الملعب فقط، دون السماح لها بدخول المدرجات، تنفيذًا للوائح المنظمة التي تحظر وجود الحيوانات داخل الملاعب.

مالكة ميرلين: التجربة لا تُنسى

وفي تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، أعربت كارلا جوميز، مالكة ميرلين، عن سعادتها بما عاشته خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن التجربة كانت استثنائية، وأنها تشعر بالامتنان لما حققته بطتها من شهرة وحب بين الجماهير.

من هي البطة ميرلين؟

اكتسبت ميرلين شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها مرتدية قميص المنتخب المكسيكي الأخضر، برفقة عائلتها أثناء بيع المشروبات في شوارع العاصمة المكسيكية. وخلال فترة قصيرة، تحولت إلى شخصية جماهيرية بارزة، وشاركت في مقابلات إعلامية، وزارت استوديوهات تلفزيونية، كما تفاعلت مع المشجعين والتقت برئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم.

ورغم عدم تمكنها من حضور المباريات من داخل المدرجات، لا تزال مالكتها تؤمن بأن ميرلين تمثل "تميمة حظ" للمنتخب المكسيكي، معربة عن ثقتها في أنها ستواصل جلب الحظ للفريق خلال مشواره في البطولة.