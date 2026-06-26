كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عن تخطي الرقم القياسي للحضور الجماهيري في بطولة كأس العالم.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: “فيفا يعلن كسر الرقم القياسي للحضور الجماهيري في كأس العالم بعد الوصول إلى 3 ملايين و600 ألف مشجع في مباراة ألمانيا والإكوادور”.

ويخوض منتخب مصر مواجهة مرتقبة أمام منتخب إيران فجر السبت، ضمن منافسات كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفرعنة، سواء لحسم صدارة المجموعة أو تأكيد التأهل إلى الدور التالي، وسط حالة من التركيز الشديد داخل معسكر المنتخب وتفاؤل جماهيري بمواصلة النتائج الإيجابية.

موعد مباراة مصر وإيران

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإيراني صباح السبت في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، في مباراة ينتظرها الجمهور المصري لمواصلة المشوار المونديالي وتحقيق نتيجة إيجابية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.