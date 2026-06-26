80 مليون يورو| توتنهام يتحرك لضم عمر مرموش.. ومانشستر سيتي يحدد شرطه

كشفت تقارير صحفية عن تحرك نادي توتنهام هوتسبير للتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعي النادي اللندني لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا للصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، فإن توتنهام يستعد لتقديم عرض رسمي خلال الأيام المقبلة من أجل ضم مرموش، الذي يبحث عن فرصة للمشاركة بصورة أساسية، بعد معاناته من قلة دقائق اللعب مع مانشستر سيتي.

وأشار شيرا إلى أن اهتمام توتنهام بضم اللاعب المصري يأتي بناءً على رغبة المدير الفني روبرتو دي زيربي، الذي يُعد من أبرز المعجبين بإمكانات مرموش، ويرى فيه إضافة قوية لخط هجوم الفريق.

وعانى مرموش من صعوبة حجز مكان أساسي في تشكيل مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي، في ظل وجود النرويجي إيرلينج هالاند، ما حدّ من مشاركاته الأساسية مع الفريق.

وخاض المهاجم المصري 36 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، رغم أن أغلب مشاركاته جاءت كبديل.

ومن المتوقع أن تواجه الصفقة عقبة مالية، إذ لن يوافق مانشستر سيتي على رحيل مرموش بسهولة، خاصة بعدما تعاقد معه مقابل نحو 80 مليون يورو، ومن المرجح أن يتمسك بالحصول على قيمة قريبة من هذا المبلغ للموافقة على بيعه.

ويتواجد عمر مرموش حاليًا مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العالم 2026، حيث يستعد الفراعنة لخوض مواجهة حاسمة أمام منتخب إيران فجر السبت، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في لقاء سيحدد مصير المنتخب في سباق التأهل إلى دور الـ32.