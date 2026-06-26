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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

"أردا جولر" يفوز بجائزة أفضل لاعب في لقاء تركيا وأمريكا بالمونديال

"أردا جولر" يفوز بجائزة أفضل لاعب في لقاء تركيا وأمريكا بالمونديال
"أردا جولر" يفوز بجائزة أفضل لاعب في لقاء تركيا وأمريكا بالمونديال
أ ش أ

فاز أردا جولر نجم منتخب تركيا بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام أمريكا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وقاد أردا جولر المنتخب التركي لتحقيق فوزه الأول في المونديال، صباح اليوم الجمعة، على حساب منتخب أمريكا بنتيجة 3-2، في ختام منافسات المجموعة الرابعة للمسابقة.

وسجل أردا جولر لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، الهدف الأول للمنتخب التركي في الدقيقة 10، كما ساهم في الهدف الثالث الذي أحرزه زميله كان إيهان في الدقيقة 98.

جدير بالذكر أن منتخب تركيا قد ودع المونديال بشكل رسمي بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي أستراليا وباراجواي، لينهي مشواره محتلا المركز الرابع في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

أردا جولر نجم منتخب تركيا جائزة أفضل لاعب بطولة كأس العالم المنتخب التركي منتخب أمريكا

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