مدرب السنغال: مواجهة العراق نهائي مبكر.. ولا بديل عن الفوز للتأهل

أكد باب ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن مواجهة العراق ستكون بمثابة مباراة نهائية لفريقه، في ظل أهمية اللقاء في حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة نظيره العراقي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول بالنسبة لأسود التيرانجا، الساعين لمواصلة مشوارهم في البطولة.

وشدد ثياو على ضرورة تحقيق الفوز، مؤكدًا أن منتخب بلاده لم يعد يمتلك أي هامش للخطأ إذا أراد الاستمرار في المنافسة على اللقب.

وقال مدرب السنغال في تصريحاته: "نخوض مباراة أشبه بالنهائي أمام العراق، وإذا أردنا الاستمرار في البطولة، فيجب أن نحقق الفوز. لا يوجد مجال للأخطاء بعد الآن."