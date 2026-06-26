قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ثورة 30 يونيو.. 2.94 مليار جنيه لحماية العمال وتأهيل الشباب عبر صناديق وزارة العمل
غدا.. بدء تشغيل المرحلة الثانية لمونوريل شرق النيل من محطة استاد القاهرة إلى "المشير طنطاوي"
خبير تنمية بشرية: السوشيال ميديا تخطف انتباهك بسبب الدوبامين.. وهذه حقيقة الإدمان
العظمى 42 درجة.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة الأسبوع القادم
تناول 3 ثمرات .. فاكهة صيفية تدعم القلب وتنظم مستوى السكر في الدم
تشكيل منتخب مصر الأقرب خلال مواجهة إيران في كأس العالم
تحذيرات حمراء غير مسبوقة.. انقلاب جوي عنيف يضرب أوروبا وموجة الحر تقتل العشرات
بالأسماء مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بالعبور
مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في تصادم ميكروباص وشاحنة برأس سدر
رحلة الأثري الصغير.. مبادرة تغرس حب الحضارة المصرية والانتماء في الأطفال
موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
منتخب مصر يتحدى إيران فجر السبت.. الفرعنة يبحثون عن الصدارة وحسم التأهل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب السنغال: مواجهة العراق نهائي مبكر.. ولا بديل عن الفوز للتأهل

بابي ثياو
بابي ثياو
حمزة شعيب

أكد باب ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن مواجهة العراق ستكون بمثابة مباراة نهائية لفريقه، في ظل أهمية اللقاء في حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة نظيره العراقي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول بالنسبة لأسود التيرانجا، الساعين لمواصلة مشوارهم في البطولة.

وشدد ثياو على ضرورة تحقيق الفوز، مؤكدًا أن منتخب بلاده لم يعد يمتلك أي هامش للخطأ إذا أراد الاستمرار في المنافسة على اللقب.

وقال مدرب السنغال في تصريحاته: "نخوض مباراة أشبه بالنهائي أمام العراق، وإذا أردنا الاستمرار في البطولة، فيجب أن نحقق الفوز. لا يوجد مجال للأخطاء بعد الآن."

بابي ثياو السنغال كأس العالم اسود التيرانجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من اللقاء

تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم

فيروس إيبولا

السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية

سعر الدولار

نزل 5 جنيهات كاملة.. انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالبنوك من القمة

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يفحص واقعة العثور علي جثة مواطن اعلي كوبري الجلاء

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

الزمالك

قضايا الزمالك المتبقية للحصول على الرخصة الأفريقية

الزمالك

بينهم لاعب مفاجأة.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

ترشيحاتنا

زلزال فنزويلا

رئيس قسم الزلازل يكشف سر "الزلزال التوأم" في فنزويلا: من أخطر الظواهر النادرة.. والتوابع قد تزيد حجم الكارثة

الطقس

الأرصاد: طقس صيفي مستقر اليوم.. ارتفاع الرطوبة يرفع الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة بالقاهرة

إيران

الحرس الثوري: نحتفظ بحق الرد على أي أعمال عدائية أو تهديدات تستهدف إيران

بالصور

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد