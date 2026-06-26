المغرب في مواجهة هولندا والبرازيل مع اليابان.. تحديد 4 مواجهات في دور الـ32 للمونديال

بدأت ملامح دور الـ 32 لبطولة كأس العالم 2026، تتضح، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة للمجموعات الست الأولى بالمونديال.

وحسم 19 منتخبا التأهل لدور الـ 32 لكأس العالم، في انتظار تحديد أصحاب المقاعد الـ 13 الأخرى، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وصعد كل من منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا من المجموعة الأولى، وسويسرا وكندا والبوسنة والهرسك من المجموعة الثانية، والبرازيل والمغرب من المجموعة الثالثة، وأمريكا وأستراليا من المجموعة الرابعة، وألمانيا وكوت ديفوار والإكوادور من المجموعة الخامسة، وهولندا واليابان والسويد من المجموعة السادسة.

كما تأهل منتخبا فرنسا والنرويج من المجموعة التاسعة، بالإضافة إلى منتخب الأرجنتين من المجموعة العاشرة، ومنتخب كولومبيا من المجموعة الحادية عشرة.

وتم تحديد أربع مواجهات في دور الـ 32 بشكل رسمي، حيث سيلتقي منتخب جنوب إفريقيا وصيف المجموعة الأولى مع منتخب كندا وصيف المجموعة الثانية يوم الأحد المقبل.. فيما سيلعب المنتخب البرازيلي متصدر المجموعة الثالثة مع اليابان وصيف المجموعة السادسة، وذلك يوم الاثنين المقبل.

كما تحددت مواجهة منتخب المغرب وصيف المجموعة الثالثة أمام منتخب هولندا متصدر المجموعة السادسة يوم الثلاثاء المقبل.. بينما سيلتقي المنتخب الأمريكي متصدر المجموعة الرابعة مع منتخب البوسنة والهرسك صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية.